El Camino de San Juanito obtiene el galardón de Sendero Azul por sexto año consecutivo

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha vuelto a distinguir por sexto año consecutivo al Camino de la Costa de Punta del Hidalgo, popularmente conocido por la población lagunera como el Camino de San Juanito, con el galardón de Sendero Azul 2026. El Ayuntamiento ha recibido este viernes la confirmación de que esta ruta del municipio volverá a estar presente en la entrega de banderas de este programa, que se llevará a cabo el 6 de marzo en Cullera (Valencia).

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, recalcó que “este premio viene a reconocer el gran patrimonio natural que atesora nuestro territorio y, al mismo tiempo, el arduo trabajo que se viene desarrollando por parte de esta institución en los últimos años para preservar, mantener y mejorar estos enclaves costeros, dando protagonismo a los ecosistemas y promoviendo una mayor conciencia medioambiental entre la población local y visitante”.

Por su parte, el concejal de Obras, Playas y Piscinas del Consistorio, Ángel Chinea, recordó que “a lo largo del último año hemos seguido implementando las actuaciones de mejora en este sendero, acondicionando el firme para facilitar su tránsito y eliminando obstáculos que pudieran interferir en el crecimiento de los hábitats de la zona”. Asimismo, el edil recordó que el Camino de San Juanito ha sido distinguida con el voto unánime de un jurado compuesto por treinta investigadores, profesores y profesionales especialistas en medio ambiente, salud, patrimonio natural, turismo, accesibilidad, educación física y deporte, todos ellos coordinados por ADEAC-FEE.

Este itinerario cuenta con una longitud aproximada de unos 2,7 kilómetros, tras su última ampliación en cerca de 450 metros. Arranca en la playa del Roquete y pasa por la piscina natural del Arenisco y el Faro de Punta del Hidalgo hasta terminar en la ermita de San Juanito. Su recorrido a pie puede realizarse en un tiempo cercano a los 45 minutos.

Su trazado discurre muy cerca de la orilla, con sus características formas volcánicas en las que puede encontrarse una gran biodiversidad y fauna. En los últimos años, se han instalado varios puntos de avistamiento de aves y se han actualizado los distintos carteles informativos sobre las especies que allí habitan y de la responsabilidad que asume el visitante en este entorno.

Programa Sendero Azul

La ADEAC es una Asociación sin ánimo de lucro, responsable en España de los programas internacionales de la Foundation for Environmental Education (FEE): Bandera Azul, Ecoescuelas y Llave Verde. El objetivo del programa Senderos Azules es premiar la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios de todo el territorio nacional, transformados en recursos valiosos para la interpretación ambiental y el disfrute de la naturaleza. Los Senderos Azules son lugares ideales para la sensibilización ambiental, entendida esta como una herramienta que contribuye al cambio social.

Este año, Senderos Azules mejora sus cifras respecto a anteriores ediciones gracias al compromiso de las entidades gestoras con la conservación, la educación ambiental y el uso público sostenible de caminos y sendas que ya superan los 1.200 kilómetros. Para este año, ADEAC-FEE ha recibido cerca de doscientas candidaturas, de 150 municipios diferentes, en 24 provincias de 12 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Región de Murcia) y una ciudad autónoma (Melilla).