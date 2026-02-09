El Ayuntamiento ultima los preparativos de un Carnaval Cultural que reivindica a los grupos laguneros

El Ayuntamiento de La Laguna prepara la séptima edición del Carnaval Cultural, una cita que se ha afianzado dentro del calendario festivo lagunero y que este año presenta varias novedades, como el de dar un mayor protagonismo al colectivo de mayores. El programa festivo, que será dado a conocer en los próximos días, se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo teniendo como principales escenarios la plaza del Cristo, el Teatro Leal y las calles laguneras.

Este viernes ha tenido lugar una reunión de trabajo para ultimar todos los detalles de la celebración, en la que han tomado parte el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, la concejala Cristina Ledesma, agentes de la Policía Local, los responsables del plan de seguridad y personal técnico.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, asegura que “el Carnaval Cultural de La Laguna ha ido ganando año tras año en interés, espectacularidad y participación, hasta convertirse en una cita de enorme popularidad, con personalidad propia, donde se combinan elementos del carnaval tradicional de Canarias con la idiosincrasia de una ciudad patrimonial como La Laguna”.

“Queremos seguir afianzando esta doble condición y para ello estamos ultimando un programa muy vistoso, en el que no faltarán las actuaciones, pasacalles y bailes”, señala, por su parte, Adrián del Castillo, quien recuerda que en ediciones anteriores se han superado las 12.000 personas asistentes y “la previsión es que este año se alcance o incluso supere esta cifra, por lo que todas las áreas implicadas estamos trabajando en un programa muy amplio, además de extremar todos los elementos de seguridad”.

Esta iniciativa nació en 2020 como una manera de proteger, promocionar y divulgar la historia y riqueza patrimonial de estas fiestas en el municipio, y reivindicar el protagonismo de grupos laguneros. En esta edición se quiere dedicar una jornada a los mayores, con un guiño a los antiguos carnavales de La Laguna, además de seguir apostando también por el público infantil, y por el Carnaval Inclusivo, protagonizado por el colectivo de personas con discapacidad.

Las comparsas, murgas y rondallas laguneras tendrán asimismo un protagonismo destacado. El concejal hace hincapié en que La Laguna se precia además de contar “con algunos de los grupos más emblemáticos del Carnaval de Tenerife, lo que demuestra afición que existe en nuestro municipio por estas fiestas, a las que se añade un indudable componente cultural y de integración”.

Noticias relacionadas

Vuelven además el Encuentro de Rondallas y el evento Noche de Vinos, que se celebró el pasado año por primera vez con una gran aceptación en su fórmula de unir música y enología, además de una exposición dedicada a los trajes del Carnaval, incluyendo el de la candidata de mayores de La Laguna.