El Ayuntamiento de La Laguna diseña acciones formativas para las entidades de voluntariado

El Centro de Entidades de Discapacidad Anchieta (CEDA) albergó este viernes la primera sesión de trabajo del 2026 del Consejo del Voluntariado de San Cristóbal de La Laguna. El orden del día de este encuentro, que estuvo presidido por el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, incluyó puntos destacados como la Escuela de Formación para Entidades de Voluntariado, que iniciará su actividad en el mes de mayo y ofrecerá cinco charlas o ponencias, además del calendario del resto de eventos para este nuevo ejercicio.

El primer edil del Consistorio aprovechó esta cita para poner en valor “la excelente labor que han venido desempeñando todas las asociaciones que trabajan en nuestro territorio, velando por el bienestar de numerosos colectivos ciudadanos y por el bien común del conjunto de la sociedad en aspectos vitales como la dependencia, la cultura o el medio ambiente”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida lagunera, María Cruz, agradeció “la implicación de las numerosas entidades del tercer sector que cada año enriquecen la labor de este Consejo con su experiencia y aportaciones, estableciendo un marco de cooperación del que pueden salir grandes proyectos y experiencias que tienen esta labor altruista como eje vertebrador”.

Durante este primer Consejo, se avanzó la actividad que tendrá este año la Escuela de Formación para Entidades de Voluntariado de La Laguna, que ya en 2025 inició su andadura y en los próximos meses pretende afianzarse con cinco nuevas acciones formativas que se ofrecerán en las instalaciones de la Oficina del Voluntariado (calle Juana la Blanca, esquina con la calle Los Sabandeños).

Estas sesiones personalizadas se dividirán en grupos reducidos a lo largo del día. La primera acción se centrará en el nuevo marco legal del voluntariado (21 de mayo), a la que le seguirá una charla sobre la elaboración del Plan del Voluntariado de La Laguna (26 de junio). El 24 de septiembre se desarrollará otra ponencia que llevará por título ‘Evaluación participada del Plan del Voluntariado’. Se cerrará el año con dos iniciativas más, ambas en el mes de octubre (los días 19 y 22), focalizadas en el diseño de proyectos para el tercer sector y su consecuente análisis. Todas las fechas podrían sufrir alguna modificación, en caso de que los colectivos implicados así lo soliciten.

En lo que se refiere a la programación de eventos públicos fijada por este Organismo para el presente año, la agenda arrancará el sábado 11 de abril, con la Feria del Voluntariado de La Laguna. La siguiente cita será ya a principios del mes de diciembre, el día 4 más concretamente, justo un día antes de la conmemoración internacional del Día del Voluntariado. Esta cita se llevará a cabo en el propio CEDA.

Esta celebración, tal y como se acordó en el último Consejo Municipal de 2025, incluirá la realización de un acto específico en el que se reconocerá la labor de determinadas entidades y personas voluntarias que hayan destacado por alguna aportación concreta en su ámbito de trabajo. En este primer trimestre del año, se están ultimando las bases y los criterios para presentar las candidaturas a estas distinciones.

El año se cerrará con el tradicional Mercadillo Solidario del Voluntariado. Aunque actualmente tiene como fechas provisionales los días 12 y 13 de diciembre, se están evaluando otras alternativas para evitar cancelaciones o aplazamientos derivados de las inclemencias meteorológicas, tal y como ha ocurrido en las últimas ediciones.