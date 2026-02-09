El Ayuntamiento de La Laguna concluye varias mejoras en las instalaciones del CEIP Aguere
Los trabajos se han centrado en la reposición de puertas interiores, el saneamiento y adecuación de la fachada y la reposición de un muro perimetral afectado por el último temporal de viento.
La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha concluido recientemente diferentes trabajos de adecuación y mejora en varias dependencias del Colegio de Educación Infantil y Primaria Aguere. De esta manera, el Consistorio da respuesta a peticiones del propio personal directivo de este centro en materia de seguridad, servicios y mantenimiento.
El edil responsable del Área, Ángel Chinea, explicó que “estas labores se han centrado en el saneamiento de dinteles y pilares, la restitución de cuarenta puertas interiores por otras adaptadas con mayores medidas de protección para el alumnado o el enfoscado y pintado de varios muros de la fachada”.
Asimismo, el concejal de Obras del Consistorio destacó que una de las intervenciones más importantes de este proyecto tuvo que ver con la reposición del vallado y cerramiento perimetral de este céntrico colegio lagunero, que se vio afectado a causa de los últimos temporales de viento y la caída de un árbol en los exteriores del recinto.
Por otro lado, Chinea señaló que se han atendido otras pequeñas afecciones provocadas por humedades en la cubierta del centro y que, en próximas fechas, se va a reponer el pavimento de la biblioteca del CEIP, que ya presenta algunos desperfectos. En último término, el Gobierno de Canarias ha habilitado un aula infantil para niños y niñas de 0-3 años, que ha contado con la colaboración del Consistorio.
Este tipo de actuaciones constituyen un ejemplo más de la cooperación que existe a lo largo del año entre el Ayuntamiento de La Laguna y los numerosos colegios (CEIP), Escuelas Infantiles y Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) que desarrollan su actividad en el municipio.
