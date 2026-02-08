La Policía Local pone en servicio sus oficinas en Taco y La Cuesta

La Policía Local de La Laguna reabre sus instalaciones en Taco y La Cuesta. El primer recinto está emplazado en el parque y edificio El Polvorín y están operativas desde el pasado 12 de enero, mientras que las dependencias emplazadas junto a la Plaza del Tranvía, en La Cuesta, está previsto que entren en funcionamiento durante este mes. En este caso, el Ayuntamiento de La Laguna tiene en cuenta el elevado número de vecinos que residen en un núcleo configurado por diversas tipologías residenciales, cuenta con varios centros educativos, dispone de un importante tejido comercial y registra una relevante actividad social y vecinal.

El grupo de gobierno lagunero estima que la reapertura de ambas sedes descentralizadas de la Policía Local permitirá restablecer un punto de atención permanente y accesible para que los vecinos puedan acceder a información, o bien presentar denuncias y quejas sin necesidad de tener que desplazarse hasta el casco histórico del municipio. Las autoridades municipales se muestran convencidos de que la iniciativa «refuerza la confianza de la población en la Policía Local».

Además, la presencia estable de agentes en Taco y La Cuesta favorece el modelo de policía de proximidad que demanda la ciudadanía, basado en el conocimiento directo del entorno, la comunicación fluida con vecinos, empresarios y colectivos, así como la detección temprana de conflictos o problemas de seguridad. Es decir, es una vía para prevenir la comisión de delitos o conductas incívicas, así como un apoyo a la hora de resolver episodios delictivos.

La utilización de las antiguas dependencias de la Tenencia de Alcaldía en La Cuesta y en El Polvorín de Taco, por su ubicación céntrica y estratégica, permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier tipo de incidencia y reforzará la cobertura policial en las zonas de influencia de cada uno de tales recintos. Pero la experiencia también se configura como una clara mejora del servicio público, favorecedora de la proximidad institucional y del fortalecimiento de los vínculos entre la Policía Local y la población de ambas localidades.

Sede descentralizada de la Policía Local en La Cuesta. | A. JIMÉNEZ

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, expuso que, «con estas dos reaperturas, damos cumplimiento a uno de nuestros compromisos con la ciudadanía residente en Taco y La Cuesta, ya que estos destacamentos nos permitirán reforzar nuestra cercanía y la atención directa, tanto preventiva como de emergencia, a los vecinos y vecinas de la zona y a comerciantes que desarrollan su actividad en ambos entornos».

Para el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, «estas acciones tienen un valor doble para nuestro municipio». En esa línea, sostiene que a través de estos servicios se garantiza «agilidad en nuestra acción directa ante cualquier alerta, además de que se refuerza el trabajo preventivo de calle que realizan de manera habitual los agentes de patrulla, recabando aportaciones de manera directa de la población para el posterior diseño de acciones específicas».

El subcomisario jefe de la Policía Local de La Laguna, Jesús González, informa de que la atención presencial al público en ambos destacamentos se ofrecerá de lunes a viernes y aclara que en ambas instalaciones «se cubrirá cualquier tipo de requerimiento o tramitación en materia de seguridad, incluyendo labores de asesoramiento, aclaración de dudas o la presentación de cualquier documento oficial por registro de entrada». Se trata de un nuevo esfuerzo por aproximarse a los vecinos y, de esa manera, elevar su percepción de seguridad. n