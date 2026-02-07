Averías en la Policía Local de La Laguna: la cuarta parte de los vehículos está inoperativa

La Policía Local de La Laguna cuenta con 55 vehículos y 13 se encuentran averiados. El dato lo aporta el concejal de Seguridad, Badel Albelo, que asegura que esos medios permiten garantizar la «prestación ordinaria» del servicio policial. «Se trabaja de forma planificada en la recuperación progresiva de los medios actualmente inoperativos», añade.

Según se desprende de las cifras, el 23,6% de los vehículos no se pueden utilizar. Albelo (PSOE) dio a conocer la situación en un punto del apartado de preguntas formuladas por escrito del último pleno y en respuesta al portavoz del Partido Popular (PP), Juan Antonio Molina, que había requerido «la relación de vehículos de la Policía Local que se encuentran inmovilizados, sin uso o inoperativos incluyendo razón y tiempo que llevan en tal situación».

Albelo respondió con aparente firmeza, pero lo que ponen de relieve las cifras es que la cuarta parte no está en servicio. «Entrando en los datos objetivos, en la actualidad la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna dispone de un total de 55 medios móviles, de los cuales 42 se encuentran operativos y 13, fuera de servicio», afirma. «Con el objetivo de corregir la situación de deterioro acumulado, este grupo de gobierno adoptó una decisión estructural fundamental: la adjudicación del contrato de mantenimiento de vehículos, firmado el 4 de diciembre de 2025, con inicio de ejecución inmediato», agrega.

Reparaciones

Según Badel Albelo, el contrato «está permitiendo activar reparaciones, reducir los tiempos de inmovilización y reincorporar progresivamente medios al servicio operativo». También se refiere a que a los vehículos en servicio se sumarán seis de nueva incorporación, «que se encuentran en fase de recopilación de la documentación necesaria para su aseguramiento, paso previo imprescindible para que puedan integrarse de manera definitiva en el parque móvil de la Policía Local». El edil defiende que, «una vez culminado este trámite, el parque móvil pasará a contar con un total de 61 medios, de los cuales 48 estarán operativos».

Cabe indicar sobre esos últimos coches, y siguiendo el anuncio realizado por el Ayuntamiento de La Laguna el 23 de diciembre en una nota de prensa, que estarán destinados principalmente al Parque Rural de Anaga y a otras zonas naturales. Por entonces, el Cabildo de Tenerife entregó a la Policía Local de La Laguna cinco vehículos patrulleros 4x4 híbridos enchufables y un furgón de atestados, como parte de un convenio con la Consejería del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias. El objetivo de esta entrega es reforzar la presencia policial en el Parque Rural de Anaga y otras zonas naturales protegidas del municipio de La Laguna, mejorando la seguridad y el control de estas áreas de alto valor ecológico y turístico.

El concejal concluye con una defensa de la labor general en Seguridad: «Por tanto, los datos son concluyentes: hay acción política, hay gestión administrativa y hay resultados medibles. Cualquier afirmación de inacción no se sostiene ni en los hechos ni en las cifras, sino únicamente en las redes sociales y de aquella manera».