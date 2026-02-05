La Laguna reduce el paro un 9,1% en el último año y cierra enero con 11.251 personas desempleadas

La Laguna ha cerrado el mes de enero de 2026 con 11.251 personas desempleadas, según los datos oficiales del Observatorio Canario de Empleo, lo que supone un descenso del 9,1% respecto al mismo mes del año anterior, cuando el paro alcanzaba las 12.373 personas. En términos absolutos, el municipio cuenta con 1.122 personas desempleadas menos en un año, consolidando una evolución interanual positiva.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha valorado estos datos como “una evolución positiva que confirma que el municipio mantiene una tendencia de descenso del desempleo en términos interanuales”, y ha señalado que “este comportamiento del mercado laboral refleja el esfuerzo sostenido por reforzar la actividad económica y el empleo desde el ámbito local”.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, ha destacado que “la reducción del paro en el último año se produce en la mayoría de los tramos de edad y niveles formativos”, subrayando “la importancia de seguir impulsando políticas activas de empleo y programas de formación adaptados a la realidad del mercado laboral del municipio”.

Evolución por sexo y edad

Del total de personas desempleadas registradas en enero, 6.440 son mujeres y 4.811 hombres, lo que representa un 57,24% y un 42,76% del total, respectivamente. En términos interanuales, el paro ha descendido tanto entre hombres (-9,0%) como entre mujeres (-9,1%).

Por grupos de edad, el paro juvenil se sitúa en 548 personas menores de 25 años, con una bajada interanual del 24,7%. El colectivo de entre 25 y 44 años registra 3.759 personas desempleadas, mientras que el grupo de 45 años o más concentra 6.944 personas, siendo este el tramo con mayor peso sobre el total.

Nivel formativo

Atendiendo al nivel formativo, el mayor volumen de personas desempleadas corresponde a quienes cuentan con educación primaria, con 5.119 personas, seguido de educación secundaria, con 4.239 personas. El paro entre personas con estudios universitarios se sitúa en 1.003, mientras que 876 personas cuentan con formación profesional. En términos interanuales, el desempleo desciende en todos los niveles formativos.

Desde el área de Desarrollo Local se continúa trabajando en el impulso de acciones formativas y programas de apoyo a la inserción laboral, dirigidos a mejorar la empleabilidad y favorecer el acceso al empleo, especialmente entre los colectivos con mayores dificultades.

Noticias relacionadas

Con estos datos, La Laguna mantiene una evolución interanual favorable del empleo, reforzando su compromiso con el desarrollo económico local y la mejora de las oportunidades laborales para la ciudadanía.