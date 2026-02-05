La Laguna pide fondos para difundir el Barranco del Muerto, en San Matías
El Pleno aprueba un acuerdo para impulsar un plan integral para el centro de interpretación del destacado enclave arqueológico
El Barranco del Muerto, un destacado enclave arqueológico del Área Metropolitana, busca un impulso de la mano de la adecuación patrimonial de su centro de interpretación, ubicado en el IES San Matías. El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó este jueves por unanimidad una moción en la que se pide fondos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para ese objetivo.
El acuerdo partió de una moción presentada por el concejal Badel Albelo (PSOE), en nombre del grupo de gobierno, «para el impulso de un plan integral de accesibilidad universal y adecuación patrimonial del centro de interpretación del Barranco del Muerto». La iniciativa dio paso a una de las principales decisiones de una sesión sin grandes asuntos en su orden del día.
«Instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a liderar la elaboración, en coordinación con el IES San Matías, el Cabildo de Tenerife y este Ayuntamiento, de un Plan Integral de Accesibilidad Universal y Adecuación Patrimonial del Centro de Interpretación del Barranco del Muerto», recoge el primero de los acuerdos que salieron adelante. El segundo solicita al mismo departamento regional «la habilitación de una partida presupuestaria específica para la ejecución del citado plan y la presentación, en el plazo máximo de seis meses, de un informe-propuesta con diagnóstico, actuaciones, presupuesto y calendario».
Asociaciones vecinales
La tercera de las acciones es la de «dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, al IES San Matías, al Cabildo Insular de Tenerife –Área de Patrimonio Histórico–, a la Dirección General de Patrimonio Cultural y a las asociaciones vecinales y entidades culturales del barrio de San Matías».
Antes de alcanzarse el acuerdo tomó la palabra una representante del centro docente, que enumeró las necesidades de la instalación expositiva y pidió la búsqueda de soluciones. Tras esa intervención, y como se trataba de una moción institucional –los grupos laguneros han acordado no debatir en ellas–, el asunto parecía ir directo hacia la votación, pero intervino el concejal del PP Moisés Domínguez, que trató de deslindar las competencias del Ayuntamiento de La Laguna de las del Gobierno de Canarias, en cuya Consejería de Educación es director general. Aquello no sentó bien en otros grupos políticos.
El proponente de la moción y portavoz del PSOE, Badel Albelo, y el concejal de Patrimonio Cultural, el también socialista Adolfo Cordobés, le afearon la intencionalidad de su alocución. «Tratan de poner sobre mí un talante que yo no tengo; no hay ninguna intención de publicidad, sino de aclarar unas cuestiones que consideraba necesario decir», manifestó Domínguez. «No nos hagamos perder el tiempo mutuamente», se quejó la portavoz de Unidas de Puede, Idaira Afonso.
Zona Arqueológica
La parte expositiva de la moción recuerda que el Barranco del Muerto constituye «uno de los enclaves arqueológicos de mayor relevancia del Área Metropolitana de Tenerife y forma parte sustancial de la memoria aborigen insular». Su declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, «le confiere la máxima protección jurídica posible y exige a los poderes públicos un compromiso reforzado con su conservación, tutela administrativa, transmisión y disfrute social», recoge el texto.
Fue en mayo de 2021 cuando se inauguró en el IES San Matías un Centro de Interpretación del Barranco del Muerto, resultado de un proceso colaborativo entre la comunidad educativa, la Dirección Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, las asociaciones vecinales del barrio y diversas administraciones públicas. «Este proyecto transformó la relación de la comunidad con su entorno cultural y permitió la apropiación social del patrimonio arqueológico», se indica en el documento. «No obstante, su plena funcionalidad requiere garantizar la accesibilidad universal en sentido integral –física, sensorial, cognitiva e informativa–, la normativa estatal en materia de discapacidad y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», se añade.
838.000 euros para el talud de Bajamar
Las obras de emergencia en el talud de la carretera a la Punta del Hidalgo (TF-13) están un paso más cerca. El Cabildo de Tenerife anunció este jueves que la intervención ya fue adjudicada a la empresa Tacande Geotecnia Sociedad Limitada por un importe de 838.125 euros. Como se recordará, las actuaciones se llevan a cabo tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones el 15 de abril de 2025. Se trata de un incidente «que evidenció la necesidad de intervenir de manera urgente para reducir el riesgo de nuevos episodios similares y garantizar condiciones de circulación segura».
La intervención cuenta con un plazo de ejecución estimado de siete meses. El proyecto contempla la instalación de siete barreras dinámicas con diferentes capacidades de absorción de energía (250, 1.500, 2.000 y 3.000 kilojulios), así como la estabilización de dos bloques rocosos especialmente inestables mediante sistemas de anclaje con cables de acero y redes de contención.
El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, indicó que la TF-13 «es una infraestructura esencial, ya que constituye el único acceso viario para los cerca de 2.700 vecinos de la Punta del Hidalgo». El político nacionalista también admitió «la existencia de zonas con un alto potencial de inestabilidad, debido a la presencia de fracturas y a la naturaleza del material del talud». n
