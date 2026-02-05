La Laguna abre el plazo de inscripciones para las Escuelas Infantiles Municipales
Las solicitudes para las más de 300 plazas ofertadas se podrán tramitar hasta el próximo 31 de marzo, a través de la sede electrónica del Consistorio
La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna ha abierto esta semana el plazo de presentación de solicitudes para obtener plaza en alguno de los siete centros públicos que componen la red de Escuelas Infantiles Municipales (EIM) de cara al curso escolar 2026-2027.
Las personas interesadas podrán consultar la información necesaria y presentar la documentación correspondiente a este procedimiento hasta el próximo 31 de marzo, a través de la sede electrónica del Consistorio en el enlace (https://sede.aytolalaguna.es/publico/procedimiento/230), accediendo al apartado de ‘Tramitación’.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, hizo hincapié en que “esta prestación pública, financiada al 100%, se enfocará un año más a familias empadronadas en el municipio que se encuentren en situación de riesgo o prerriesgo social, que tengan niños y niñas de entre cuatro meses y tres años de edad y que requieran de este servicio para facilitar la conciliación laboral”.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento, María Cruz, aclaró que en este caso se ofrecerán más de 300 plazas, al igual que el curso anterior, y que el horario de atención de estos centros será de 7:30 a 15:45 horas, incluyendo servicio de comedor. Las siete escuelas infantiles incluidas en este proyecto son Laurisilva, La Verdellada, Guamasa, Padre Anchieta, Pérez Soto, San Matías y La Cuesta.
El Área de Bienestar Social de la Corporación Local es la titular de las EIM y, desde hace tres años, ha ido otorgando, progresivamente, su gestión a la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de La Laguna (Muvisa), dados los buenos resultados y la calidad del servicio prestado por la entidad.
Por último, se han habilitado teléfonos de contacto para resolver dudas relativas a este proyecto directamente con un trabajador social del Ayuntamiento a través de los números 822 120 346 y 679 047 413.
