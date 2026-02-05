Asociación Amigas de la Escuelita de San Matías, Fátima Sosa y Concha Mendonza, Premios de las Mujeres de La Laguna 2026

El Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna ha decidido este martes reconocer a la Asociación de Amigas de la Escuelita de San Matías, Fátima Sosa y Concha Mendonza con los Premios de las Mujeres de La Laguna 2026, cuyos galardones se entregarán el próximo 13 de febrero en el Teatro Leal.

Este organismo ha decidido reconocer la labor de estas tres candidaturas, que fueron las más votadas entre las seis propuestas que se dieron a conocer durante la primera sesión de trabajo de este año. Las otras tres nominaciones que se incluyeron en este punto del orden del día fueron Yanira Pérez García, María del Carmen Aguilar y Nayra Rodríguez Eugenio.

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Dailos González, agradeció las valiosas aportaciones que han hecho las personas y entidades participantes en este Consejo durante dicho proceso de elección, “donde hemos podido conocer en mayor profundidad las valiosas aportaciones que han hecho estas grandes mujeres y entidades laguneras, que han compartido un fin común tan ansiado como es la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos en distintos ámbitos de la vida”.

Dentro del orden del día de este primer Consejo de las Mujeres de 2026, se abordaron otros asuntos como la agenda de actos propuesta por el Ayuntamiento de La Laguna para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, incluyendo propuestas de las asistentes como la realización de una campaña de reconocimiento a figuras femeninas relevantes del municipio a través de los perfiles en redes sociales de la propia concejalía de Igualdad del Consistorio.

Trayectoria de las galardonadas

La Asociación Amigas de la Escuelita de San Matías nace en dicho barrio hace ya diez años, en los que ha ido consolidando su proyecto a través de la cooperación ciudadana, la convivencia, la participación vecinal y la superación de todas sus integrantes. Con el telón de fondo del Centro Ciudadano San Matías II, diferentes mujeres con variadas circunstancias vitales coinciden en una actividad que pone un punto de inflexión en su rutina diaria.

Estas acciones se basan en la alfabetización, el aprendizaje de nuevos conocimientos, la creación de grupos de lectura, la memoria histórica o la estimulación de capacidades cognitivas de las participantes, sin dejar de lado otros aspectos importantes como la celebración de reuniones sociales para combatir la soledad no deseada o el desarrollo de actividades culturales en distintos puntos del municipio.

Esta labor comunitaria es una de las grandes fortalezas de la candidatura de esta Asociación, que trabaja por el empoderamiento de grandes mujeres que dejaron de lado sus sueños y aspiraciones profesionales para dedicarse al cuidado de sus familiares.

La segunda candidatura premiada ha sido la de Fátima Sosa García, figura destacada del sector primario lagunero que ha logrado mantener durante casi dos décadas la Quesería La Florida en Punta del Hidalgo, gracias a su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la preservación del medioambiente.

A través de formación continua, esfuerzo y constancia, ha elevado la calidad de los productos de la quesería. Actualmente, la granja cuenta con más de 400 cabras de la raza autóctona Tenerife Norte, reconocidas por su pelaje negro y castaño de pelo largo en algunos animales. La alimentación del ganado se basa principalmente en alfalfa, cereales, pienso y abundante agua, priorizando siempre el bienestar animal.

La calidad de los productos de esta empresa le ha llevado a conseguir hasta 32 premios de distinta índole, destacando las seis medallas de oro que ha cosechado en distintas ediciones del Concurso Insular de Quesos de Tenerife. Estos galardones reflejan el esfuerzo y la dedicación de Fátima Sosa García y su equipo en la producción de quesos artesanales de alta calidad en Tenerife. En la actualidad, desde el año 2022 que Fátima Sosa se jubila, su hijo Jonathan y su nuera Merche, continúan con su legado.

La tercera y última candidatura galardonada ha sido la de Concha Mendoza González, ciudadana de Valle de Guerra que se ha caracterizado por su gran involucración en las actividades culturales de la sociedad de este pueblo y por su férrea defensa de la herencia patrimonial de este núcleo lagunero.

Desde muy joven, ha destacado por su gran vocación como maestra, enseñando a leer y escribir a todas aquellas personas de su alrededor que salían a trabajar desde las primeras luces del alba hasta el anochecer. Entre sus grandes logros curriculares, destaca su implicación como monitora de la Escuela Taller del Ayuntamiento de La Laguna y su estrecha colaboración con la Asociación de Vecinos Idafe en las semanas culturales de Valle de Guerra, así como con la Asociación de Amas de Casa Atlántica, cuyas actividades fueron un referente en las islas durante más de 30 años.

Su afán por enseñar la importancia y el respeto por la historia patrimonial del pueblo que la vio nacer, la han convertido en la primera mujer cuyo nombre se ha asignado a una de las calles de Valle de Guerra. También cuenta en la actualidad con seis libros publicados ('Recuerdos valleros', 'Vivencias de la mujer vallera: 35 años de la Asociación de Amas de Casa Atlántida', 'La hija de la costurera', 'Café con lágrimas', 'Luna de otoño' y 'Noche sin luna').