Más de 400 personas llenan la Catedral de San Cristóbal de La Laguna en la misa memorial de Mémora en Tenerife

Más de 400 personas se reunieron la pasada semana en la misa memorial que Mémora organizó en la Catedral de San Cristóbal de La Laguna en recuerdo de las personas fallecidas en 2025.

La Eucaristía, celebrada por tercer año consecutivo en la isla de Tenerife, estuvo a cargo del Obispo de San Cristóbal de la Laguna, Don Eloy Alberto Santiago. Bajo el acompañamiento musical del Coro de Cámara de la Universidad de La Laguna, las familias participaron en el encendido de velas, en representación de las cinco emociones asociadas a la pérdida de un ser querido como son el coraje, el amor, la memoria, la esperanza y el duelo.

Mémora lleva a cabo estos memoriales en varias de las comunidades autónomas de España para, fiel a su misión, apoyar y ponerse al servicio de las personas que han perdido a un ser querido.

Sobre Mémora

Mémora es el primer grupo en España y Portugal de servicios funerarios, tanatorios y crematorios. Realiza más de 62.000 servicios funerarios y 35.000 incineraciones anuales, y más de 50.000 familias ocuparon sus salas en 2024. El Grupo ofrece sus servicios a través de 1.919 profesionales, 199 tanatorios, 55 crematorios y 97 cementerios.