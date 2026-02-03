Una cubierta frente a la lluvia y el sol en la cancha escolar de Machado, en El Rosario

Una cubierta para que ni la lluvia ni el sol impidan que los niños y jóvenes de Machado, en El Rosario, puedan hacer uso de la cancha del lugar, que es también el recinto de esparcimiento escolar. El Ayuntamiento ya ha adjudicado la construcción del techo del polideportivo, que está situado junto al CEIP Machado, y prepara el comienzo de los trabajos.

Según los datos aportados por el consistorio rosariero, se trata de una actuación que cuenta con una inversión de 366.745 euros y que está cofinanciada por el Ayuntamiento y la Consejería de Deportes del Cabildo de Tenerife. La zona se convertirá en un refugio seguro para la práctica deportiva durante todo el año. La obra será ejecutada por la empresa Jelovicspain Sociedad Limitada en un plazo estimado de siete meses a partir del inicio de los trabajos.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, destaca la importancia de la adjudicación, y señala que esta obra “es muy importantes para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, ya que la cancha de Machado es utilizada diariamente por los niños del colegio del barrio durante el curso escolar, pero también es una dotación pública de la que puede disfrutar el resto de la ciudadanía durante todo el año”.

Estructura prefabricada

El proyecto contempla la instalación de una estructura prefabricada de madera laminada, sustentada por siete pórticos en forma de arco, que permitirá definir un espacio de juego cubierto “con gran versatilidad”. Las dimensiones de las canchas se adaptarán a medidas reglamentarias reducidas, pensadas para el uso escolar y lúdico, “creando un entorno seguro y funcional que combina un perímetro descubierto con un área cubierta”. Esta disposición permitirá un uso simultáneo y separado de diferentes modalidades deportivas, aumentando la polivalencia del espacio.

En concreto, la nueva distribución del polideportivo permitirá ubicar tres canchas de minibasket de 17,6 por 9,35 metros, una cancha longitudinal de mini fútbol sala y minibalonmano de 33,05 por 15,26 metros, así como una cancha de voleibol reglamentaria y dos de mini voleibol. La actuación se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Deportivas de Tenerife 2022-2026, con una subvención de 196.929 euros otorgada por el Cabildo de Tenerife.

Cabe recordar que la cancha de Machado ha sido objeto de mejoras en años anteriores. En julio de 2017 se anunció la reparación del pavimento deportivo, que incluyó el fresado de las zonas cuarteadas, la aplicación de una capa de regularización y la instalación del sistema Sportplus, un revestimiento de resina sintética especialmente diseñado para la práctica deportiva amateur. Además, se completó la señalización de las zonas de juego y la renovación del equipamiento deportivo, consolidando así un espacio seguro y funcional para escolares y jóvenes de la zona.