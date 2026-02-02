La Laguna mejora y estudia la ampliación de su red de carriles ciclables

El Ayuntamiento de La Laguna trabaja para mejorar el funcionamiento de la red de carriles ciclables existente en el municipio y seguir avanzando en un modelo de movilidad más sostenible, segura y ordenada. Para ello, ha celebrado recientemente una reunión de coordinación entre las concejalías de Movilidad y Seguridad Ciudadana.

Entre las principales líneas de trabajo abordadas se encuentran el refuerzo de la señalización, el análisis de posibles ampliaciones del trazado, la puesta en marcha de una campaña informativa dirigida tanto a usuarios como a residentes y el compromiso de incrementar el número de aparcamientos específicos para bicicletas y vehículos de movilidad personal.

El concejal de Movilidad, Domingo Galván, destacó que “los carriles ciclables son una infraestructura clave para fomentar una movilidad más sostenible, pero también requieren una planificación constante y una señalización clara para garantizar su uso adecuado”. En este sentido, subrayó que “el objetivo es mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos, y avanzar de forma ordenada en la ampliación de estos espacios”.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, señaló que “desde el área de Seguridad es fundamental acompañar el desarrollo de estas infraestructuras con medidas que refuercen la seguridad vial y la correcta señalización”. “Una red bien señalizada y conocida por la ciudadanía reduce conflictos y mejora la seguridad de todos los usuarios de la vía pública”, afirmó.

Los carriles ciclables son vías de circulación integrados en la calzada, compartidos por bicicletas y vehículos a motor, en los que la velocidad está limitada generalmente a 30 kilómetros por hora. A diferencia de los carriles bici segregados, no cuentan con separación física, lo que permite a las bicicletas ocupar el centro del carril y circular con prioridad, favoreciendo una convivencia más segura y una circulación calmada. Este tipo de infraestructura busca pacificar el tráfico urbano, fomentar la movilidad sostenible y mejorar la seguridad sin necesidad de grandes modificaciones en la vía.

Galván añadió que la campaña informativa prevista “permitirá resolver dudas, aclarar las normas de uso y concienciar tanto a quienes utilizan los carriles como a los vecinos de las zonas por las que discurren”.

Albelo destacó asimismo el compromiso adquirido para incrementar los aparcamientos destinados a bicicletas y vehículos de movilidad personal, “una medida necesaria para facilitar su uso responsable y ordenado, y evitar molestias en espacios peatonales”. Y añade que estos carriles no se presentan como una solución definitiva ni vienen a sustituir posibles carriles segregados que puedan desarrollarse en el futuro.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que estas actuaciones forman parte de una estrategia coordinada entre áreas municipales, orientada a mejorar la movilidad urbana, promover hábitos de desplazamiento sostenibles y garantizar la seguridad y la convivencia en el espacio público.