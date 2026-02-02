La Laguna contará con siete nuevas guaguas eléctricas tras la aprobación de la compra por parte de TITSA
El Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) aprobó la adquisición de 34 nuevas guaguas, de las cuales siete estarán destinadas a reforzar el servicio urbano de La Laguna, en el marco del proceso de renovación de la flota y la apuesta por un transporte público más sostenible.
El Ayuntamiento de La Laguna, en coordinación con Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) y el Cabildo de Tenerife, impulsa la incorporación de siete nuevas guaguas eléctricas destinadas a reforzar el servicio urbano del municipio, tras la aprobación de esta compra por parte del Consejo de Administración de la empresa pública de transporte.
La actuación se enmarca en la estrategia de renovación y modernización del transporte público urbano, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, avanzar en la reducción de emisiones y reforzar un modelo de movilidad más sostenible. Según las previsiones, las nuevas unidades destinadas a La Laguna llegarán en un plazo aproximado de 14 meses a partir de la firma del contrato.
El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, destacó que esta aprobación “supone un paso importante para seguir avanzando en la mejora del transporte público del municipio y en la transición hacia una movilidad más sostenible”. “La incorporación de guaguas eléctricas nos permite reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia del servicio y ofrecer un transporte más moderno y accesible a la ciudadanía”, señaló.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, destacó que esta incorporación forma parte de una estrategia integral de refuerzo del sistema de transporte público en la isla, que no se limita únicamente a la renovación de la flota. “Estamos acompañando estas inversiones con actuaciones en la plantilla, los talleres y las infraestructuras para garantizar un servicio más eficiente, fiable y adaptado a la demanda”, señaló.
Galván subrayó además que “la renovación progresiva de la flota es clave para que el transporte público sea una alternativa real y atractiva al vehículo privado, y para seguir avanzando hacia una ciudad más sostenible y habitable”.
La adquisición aprobada forma parte de una línea de trabajo coordinada entre el Ayuntamiento de La Laguna, TITSA y el Cabildo de Tenerife, orientada a consolidar un sistema de transporte público moderno, eficiente y alineado con los objetivos de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida en el municipio.
- El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
- Los Reyes Magos ya están en La Laguna y sopesan si celebrar la Cabalgata
- Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna
- La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas
- El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
- Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
- La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal
- La Laguna destinará 300.000 euros durante cinco años para reubicar la Tenencia de Alcaldía de Taco