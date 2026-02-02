La Laguna contará con siete nuevas guaguas eléctricas tras la aprobación de la compra por parte de TITSA

El Ayuntamiento de La Laguna, en coordinación con Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) y el Cabildo de Tenerife, impulsa la incorporación de siete nuevas guaguas eléctricas destinadas a reforzar el servicio urbano del municipio, tras la aprobación de esta compra por parte del Consejo de Administración de la empresa pública de transporte.

La actuación se enmarca en la estrategia de renovación y modernización del transporte público urbano, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, avanzar en la reducción de emisiones y reforzar un modelo de movilidad más sostenible. Según las previsiones, las nuevas unidades destinadas a La Laguna llegarán en un plazo aproximado de 14 meses a partir de la firma del contrato.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, destacó que esta aprobación “supone un paso importante para seguir avanzando en la mejora del transporte público del municipio y en la transición hacia una movilidad más sostenible”. “La incorporación de guaguas eléctricas nos permite reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia del servicio y ofrecer un transporte más moderno y accesible a la ciudadanía”, señaló.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, destacó que esta incorporación forma parte de una estrategia integral de refuerzo del sistema de transporte público en la isla, que no se limita únicamente a la renovación de la flota. “Estamos acompañando estas inversiones con actuaciones en la plantilla, los talleres y las infraestructuras para garantizar un servicio más eficiente, fiable y adaptado a la demanda”, señaló.

Galván subrayó además que “la renovación progresiva de la flota es clave para que el transporte público sea una alternativa real y atractiva al vehículo privado, y para seguir avanzando hacia una ciudad más sostenible y habitable”.

La adquisición aprobada forma parte de una línea de trabajo coordinada entre el Ayuntamiento de La Laguna, TITSA y el Cabildo de Tenerife, orientada a consolidar un sistema de transporte público moderno, eficiente y alineado con los objetivos de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida en el municipio.