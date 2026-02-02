Joel Angelino repasa en el Leal sus 35 años de trayectoria sobre las tablas

El Teatro Leal de La Laguna acoge el nuevo espectáculo del actor y director Joel Angelino este domingo, 1 de febrero, a las 19:00 horas. En ‘Sé feliz, no normal’ reflexiona sobre la compleja vida en el mundo de la interpretación, a la que ha dedicado 35 años de carrera profesional.

El espectáculo, de carácter multidisciplinar, mezclará el monólogo con canciones de autoría del artista cubano. Empleando el humor y siguiendo una línea cronológica, se cuestionará a sí mismo y abordará temas como la soledad, la inclusión, la familia, la importancia de evolucionar, el sentimiento de libertad o la búsqueda de la felicidad.

A través de diferentes personajes, Angelino apuesta por un espectáculo que engloba la escenografía, la danza contemporánea y la música en directo con el objetivo de dar a conocer su mundo interior a los asistentes.

Sé feliz, no normal cuenta con la dirección musical de Argimiro Sánchez, la iluminación de Víctor Martín y la producción y elementos visuales de Marco Toledo. Además, para la ocasión, Angelino colaborará con la actriz y presentadora cubana Dayana Legrá.

El actor cubano comenzó su carrera en París, en el Festival Don Quijote, con la representación del cuento del escritor cubano Senel Paz que dio origen al laureado filme ‘Fresa y Chocolate’, en una versión realizada por Sarah María Cruz y titulada ‘La catedral del helado’. Esta obra recibió el Grand Prix del Festival Internacional de Teatro de Lugano. En Suiza trabaja para el Teatro Saint Gervais en obras como ‘Mamá Brecht’, ‘Máquina Hamlet’ y ‘El pasaje de la frontera’ y en el Gran Teatro de Ginebra con la puesta en escena de la Ópera ‘Cenci’, de Ginasterra.

En España se incorpora a la prestigiosa Escuela de Teatro de Cristina Rotta, impartiendo cursos y participando en diferentes montajes como ‘Los viernes del Hotel Luna Caribe’ de Fermín Cabal y ‘La catarsis del tomatazo’. Allí también estrena junto a la actriz Mirtha Ibarra la obra ‘Obsesión habanera’ realizando una amplia y exitosa gira por las principales ciudades españolas

Ha trabajado con directores como Carlos Saura, Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío, Daniel Díaz Torres, Vicente Molina Foix, Jesús Bonilla y Gerardo Herrero.

En el año 2008 forma en Canarias su propia compañía teatral, representando diferentes musicales creados a partir de sus propias adaptaciones de cuentos clásicos infantiles. Estas adaptaciones han sido publicadas por la Editorial Aguere, junto a su libro de poemas dedicado a sus tías abuelas, titulado ‘Raíces y Almas’.