El Foro Económico y Social de La Laguna celebra su primer pleno del año y aprueba la programación de 2026

El antiguo convento de Santo Domingo albergó esta semana la celebración del primer pleno del año 2026 del Foro Económico y Social de La Laguna. Esta sesión de trabajo sirvió, entre otros asuntos, para la aprobación de la programación de actividades del presente ejercicio y para presentar las nuevas cuentas de este Organismo, cuyo presupuesto se incrementa en un 14,10 % con respecto a 2025, situándose en 243.000 euros.

El presidente del FES lagunero y alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, detalló que “la programación aprobada en el día de ayer combina una amplia variedad de acciones para todas las edades, entre las que se incluyen jornadas, talleres, publicaciones, actividad institucional y otras iniciativas orientadas a fomentar el debate, la participación ciudadana y el desarrollo social y económico del municipio”. Tanto la programación de 2026 como su sistema de implantación fueron aprobados por unanimidad de las personas asistentes al pleno. Por otro lado, se avanzaron los presupuestos participativos de dicha entidad.

Por su parte, el director técnico del Foro, Jordi Bercedo, recordó que “esta agenda de propuestas se ha elaborado de la mano de la ciudadanía, gracias a un amplio proceso participativo en el que cualquier persona o entidad podía presentar sugerencias, ideas y proyectos con el objetivo de incorporarlos al calendario de eventos de estos próximos meses”. En este sentido, también apuntó que, una vez finalizado este proceso, se contabilizaron más de un centenar de propuestas.

Durante las últimas dos semanas, la Comisión Permanente del Foro Económico y Social de La Laguna ha trabajado intensamente en la clasificación y ordenación de todas las aportaciones recibidas, que fueron presentadas ayer al pleno. Los bloques temáticos más recurrentes han sido mujer, juventud, personas mayores, movilidad, vivienda, inteligencia artificial y modelo turístico.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto una alta demanda de talleres y actividades relacionadas con autónomos y pymes, senderismo, historia, naturaleza y clima, reciclaje y sostenibilidad, fomento de la participación ciudadana, fomento de la educación financiera en sectores estratégicos del municipio (jóvenes, mayores o personas emprendedoras), salud y hábitos saludables, así como urbanismo y gestión del territorio, en el contexto de La Laguna como ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Otro de los puntos destacados del pleno fue el proceso de renovación del Foro Económico y Social de La Laguna, que tendrá lugar a lo largo de este 2026, lo que supondrá la renovación tanto del Plenario como de la Comisión Permanente, previsiblemente antes o después del verano.

Con el objetivo de coordinar, aglutinar y dar un enfoque común y transversal a todas las propuestas ciudadanas recibidas en el último mes y medio, el Foro Económico y Social de La Laguna comenzará a convocar en los próximos días reuniones de trabajo específicas por bloques temáticos.

Por último, entre otros aspectos, se informó de que el próximo pleno del FES tendrá lugar el próximo 24 de junio. También cabe destacar que, al inicio de la sesión, se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del concejal del Ayuntamiento de La Laguna, José Manuel Brito Cabrera, fallecido tristemente en el día de ayer.