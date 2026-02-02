La formación y el trabajo en red reducen el paro en La Laguna a mínimos históricos

El área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna ha consolidado en los últimos años una estrategia de trabajo conjunto con los distintos agentes vinculados al empleo que está dando resultados tangibles en el mercado laboral del municipio, con una reducción del desempleo hasta niveles no registrados desde 2008 y un crecimiento sostenido del número de personas ocupadas.

Este avance se sustenta en un modelo de actuación basado en la coordinación institucional, la adaptación de la formación a la demanda real de las empresas y el acompañamiento a las personas desempleadas, especialmente a aquellas con mayores dificultades de inserción laboral, lo que ha permitido mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción en el mercado de trabajo.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, señaló que “este descenso del paro es el resultado de una línea de trabajo constante y coordinada con los agentes del empleo, que nos permite ofrecer formación útil, actualizada y directamente vinculada a oportunidades reales de contratación”. En este sentido, destacó la importancia de “ser prácticos, evitar duplicidades y trabajar de forma conjunta para dar una respuesta más eficaz a las necesidades del mercado laboral”.

Durante el último ejercicio, La Laguna alcanzó los 71.695 empleos, tras incrementar en 2.335 el número de personas ocupadas, mientras que el paro descendió en 1.202 personas respecto al año anterior. Desde el Ayuntamiento se remarca que esta evolución responde a un trabajo estructural y sostenido en el tiempo, y no a medidas puntuales.

Trabajo en red y colaboración con el tejido empresarial

Galván puso en valor el funcionamiento de la plataforma Empleo en Red, un espacio de coordinación técnica en el que participan entidades sociales, formativas y de orientación laboral, junto a las oficinas de empleo y organizaciones empresariales. “Este trabajo compartido nos permite detectar perfiles demandados, adaptar los itinerarios formativos y mejorar la empleabilidad, especialmente en el caso del desempleo de larga duración”, afirmó.

Asimismo, destacó la colaboración directa con comerciantes y restauradores, “sectores clave en la generación de empleo en el municipio, con los que mantenemos un contacto permanente para ajustar la formación a sus necesidades reales”.

Planes de empleo que generan oportunidades y mejoran el municipio

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subrayó la coordinación con las áreas de Desarrollo Local y Medio Ambiente en el desarrollo de distintos planes de empleo municipales. “Estos programas permiten generar oportunidades laborales y formativas al mismo tiempo que se actúa en barrancos, zonas verdes y espacios públicos del municipio”, explicó.

Hernández añadió que se trata de una fórmula que “combina empleo, formación práctica y mejora del entorno, ofreciendo una recualificación profesional o una primera experiencia laboral, al tiempo que se refuerzan los servicios municipales y el cuidado del espacio público”.

Descenso generalizado del desempleo

La bajada del paro se ha producido de forma generalizada en los principales sectores económicos del municipio, con descensos especialmente significativos en comercio, hostelería y construcción, lo que refuerza la vinculación entre la reactivación económica y la adecuación de la formación a la demanda empresarial. Asimismo, el Ayuntamiento destaca el máximo histórico de personas trabajadoras autónomas, así como la evolución positiva del empleo entre la población joven, como indicadores de un mercado laboral más dinámico y diversificado.

La concejalía de Comercio destacó asimismo el papel estratégico de este sector en la evolución positiva del empleo en el municipio. La concejal responsable del área señaló que “el comercio local no solo genera empleo de forma directa, sino que actúa como un motor de actividad económica y cohesión social, especialmente en los entornos urbanos”, y subrayó la importancia de “seguir apoyando al sector a través de acciones formativas, acompañamiento y medidas que refuercen su competitividad y capacidad de adaptación”.

Desde el Ayuntamiento de La Laguna se subraya que estos resultados son fruto de una estrategia coordinada y sostenida en el tiempo, basada en la colaboración entre las distintas áreas municipales y los agentes del empleo. En este sentido, el Consistorio quiere agradecer de manera expresa el compromiso y la implicación de las entidades sociales, formativas y empresariales que trabajan de forma permanente junto al Ayuntamiento, cuya colaboración resulta clave para mejorar la empleabilidad y avanzar en la reducción del desempleo en el municipio.