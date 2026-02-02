La Escuela de Música de La Laguna celebra la quinta edición del Winter Music Fest

El Escuela Municipal de Música de La Laguna Guillermo González celebra a partir del próximo martes, 3 de febrero, y hasta el viernes, día 13, la quinta edición del Winter Music Fest. Las actividades, de carácter gratuito, se celebrarán en la sede de la propia Escuela, así como en el convento de Santo Domingo, el Teatro Leal y el Aguere Espacio Cultural.

El concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, celebra “la consolidación de un festival que nace de la inquietud del profesorado de la Escuela de Música por ampliar su labor formativa más allá de las aulas, y que cada año crece en el atractivo de su programación y la calidad de sus participantes”.

Este festival, dirigido al público general, consta de talleres, charlas especializadas, conciertos y actuaciones musicales colaborativas. En estas últimas, participará el alumnado de las escuelas de música de Icod, Los Realejos, La Orotava, la comarca de la Isla Baja, Santa Cruz y Güímar, así como del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y el CEIP Juan Cruz Ruiz. Como novedad, esta edición ha incorporado una ‘listening party’ del recién publicado álbum ‘Nombres Propios’ del guitarrista, compositor y docente tinerfeño Manolo Rodríguez.

La programación arrancará el día 3 de febrero, a las 16:00 horas, con el taller teórico de dirección musical, impartido por el músico y director de orquesta David González, en la sede de la Escuela Municipal de Música. Seguidamente, a las 17:00 horas, en la Sala de Cristal del convento de Santo Domingo, tendrá lugar la apertura oficial del Winter Music Fest.

A su término, los asistentes podrán formar parte de un workshop de improvisación, a cargo del percusionista y compositor Takeo Takahashi. Cerrará la primera jornada del encuentro el concierto de los ensembles Junior y Luz de Aguere de la Escuela Municipal de Música.

El miércoles, 4 de febrero, como parte del festival, el guitarrista y compositor tinerfeño Manolo Rodríguez acompañará el lanzamiento de su último disco Nombres Propios con una ‘listening party’. En el Teatro Leal, con la compañía del pianista Samuel Labrador y el vocalista Ram Misra y la moderación del periodista Alexis Hernández, Rodríguez dará a conocer cómo fue el proceso creativo detrás del proyecto.

La programación continuará el jueves, día 5, con la sesión de convivencia Flautas del norte, para las escuelas de música de Icod, Los Realejos, La Orotava, la Isla Baja y La Laguna. Además, este grupo de alumnos y alumnas ofrecerá un concierto especial.

El 6 de febrero, la profesora de clave Raquel García impartirá un taller de clave, un instrumento de cuerda pulsada crucial en la música barroca. Ese mismo día, el músico David González ofrecerá una sesión práctica de dirección musical. Cerrará el día un concierto a cargo de Violonchelo Filarmonía, Orquesta de Cuerdas del CEIP Juan Cruz Ruiz y el área de clave del Conservatorio Profesional de Música.

La jornada del día 7 se destinará a un breve recital en torno a la pieza Matthäus-Passion BWV 244 de J. S. Bach y a una sesión de música barroca a cargo de la profesora de violín Maite Iglesias. Por otra parte, el día 9, David González repetirá su clase práctica de dirección musical y se desarrollará una actividad sobre la guitarra clásica y la moderna, así como un concierto de los artistas Víctor Toral y Wolfgang Pointner. Estas dos últimas actividades se volverán a celebrar en el Aguere Espacio Cultural el 11 de febrero.

El día 10, quienes hayan formado parte de los talleres de dirección musical podrán guiar al Ensemble Luz de Aguere de la Escuela Municipal de Música de La Laguna en un ensayo.

El Winter Music Fest cerrará su quinta edición el viernes 13 de febrero con ‘Flügel mode ON – Trompetistas al poder del fliscorno’, a cargo del profesor de trompeta Aitor Acosta, y el concierto de metales y percusión del alumnado de las escuelas de música de Santa Cruz, Güímar, La Orotava y La Laguna.