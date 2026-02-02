El Ayuntamiento de La Laguna programa un plan de reasfaltados en el entorno de La Cuesta

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha este próximo martes, 3 de febrero, un amplio dispositivo de reasfaltados y reacondicionamiento de distintas calles y avenidas del núcleo poblacional de La Cuesta, donde se han detectado daños e imperfecciones fruto del paso del tiempo y el tráfico rodado.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que “este listado de intervenciones se ha confeccionado tomando como base las inspecciones que se han realizado por parte del personal técnico de este Departamento y las sugerencias y peticiones de la población residente y los distintos negocios que operan en este punto del municipio. Esta ambiciosa programación se extenderá hasta el mes de abril, según vayan avanzando los trabajos, siempre y cuando la meteorología lo permita”.

Por su parte, el concejal de Obras de la Corporación local, Ángel Chinea, detalló que “este proyecto se iniciará el 3 de febrero, en la calle El Chorro, y el 4 de febrero, en la vía Abreu y Valdés, con una duración aproximada de entre cuatro y cinco días en ambos casos. Como viene siendo habitual en estas actuaciones, se procederá en primer lugar al fresado o levantamiento del antiguo asfalto desgastado para, posteriormente, sanear el firme y proceder a la aplicación de la nueva capa de rodadura, revisando canalizaciones y otras instalaciones públicas”.

El personal designado por el Ayuntamiento para este proyecto ya ha colocado la señalización preceptiva e irá comunicando las entradas y alteraciones de la zona afectada por estas intervenciones, regulando el tráfico y permitiendo el acceso puntual a los garajes del entorno a la población residente y personas autorizadas.

Este plan de reasfaltados previsto para La Cuesta abarca otras once calles que requieren de este tipo de trabajos, como son Francisco Ramos, Breña Alta, Armonía y Amistad, Mesa y Ocampo, Rodríguez de la Oliva, Pino Canario, Cuesta Piedra, Poeta Perera, Castillo de San Joaquín, Avenida Ingenieros y un tramo de carretera cercano a la Avenida de Los Menceyes.

Por otro lado, el Ayuntamiento de La Laguna ha puesto a disposición de la ciudadanía un teléfono de contacto de referencia (689 502 512) y un correo electrónico (incidenciasviaslalaguna@vias.es) para comunicar cualquier tipo de incidencia relacionada con estas labores a la Corporación local.

En último término, hay que reseñar que la Empresa de Transporte Público Interurbano de Tenerife-Titsa, será la entidad encargada de comunicar los cambios y desvíos correspondientes de cada línea de guagua mediante avisos fijados en las propias paradas implicadas.

Estos trabajos de reasfaltado no son los primeros que aborda la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Consistorio, ya que se han desarrollado acciones similares en la Avenida El Sol (Bajamar) o las calles Océano Índico, José García Expósito ‘El Gago’ y el Camino La Santa (estas tres en Punta del Hidalgo). También se están acometiendo obras de urgencia en la red de carreteras municipales y en taludes y muros situados en el Camino La Degollada (Las Mercedes), La Ratona (Valle Tabares) o el Paseo Marianne de Bajamar, este último afectado por las inclemencias marítimas de las últimas semanas.