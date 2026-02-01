La Policía Local de La Laguna incorpora cinco nuevos agentes como funcionarios de carrera

La Casa de los Capitanes ha albergado este jueves, 29 de enero, el acto oficial de toma de posesión como funcionarios de carrera de cinco nuevos agentes, que se incorporan desde hoy a diferentes grupos operativos del cuerpo de la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna.

El acto, que ha estado presidido por el alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, constituye el último paso para completar la fase formativa de estos hombres y mujeres, que ya contaban con la condición de agentes de policía gracias a su experiencia previa en otros municipios como Adeje, Icod de Los Vinos, Santiago del Teide o La Matanza.

Luis Yeray Gutiérrez dio la bienvenida y trasladó la felicitación a estos profesionales “que desde hoy estarán al servicio de la ciudadanía lagunera, velando por su seguridad y su bienestar y demostrando su valía y la exigente preparación previa que los ha llevado hasta este momento”.

Por su parte, Badel Albelo matizó que estos cinco agentes se han incorporado con antelación respecto a otros once compañeros que continúan su formación en la academia, ya que han convalidado el curso preceptivo con su experiencia en otros cuerpos de seguridad de la isla.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio recordó que “una de nuestras principales preocupaciones para este mandato ha sido reforzar este equipo de trabajo en los últimos años, lo cual nos ha permitido ampliar y afianzar nuestra presencia en los seis distritos con una plantilla que ya llega a los 212 efectivos”.

Los agentes que han recibido hoy esta nueva distinción han sido Sara Rodríguez García, Paula Hernández Marín, Cristina Huarte Mendicoa, Borja Armas Concepción y Benjamín Jon Waldrep García. La cita contó también con la participación del subcomisario-jefe Jesús González y el inspector Francisco Javier Fleitas, entre otros representantes de la Policía Local de La Laguna.

A este incremento de personal, hay que unir otras mejoras que se han ido implementando en los últimos años, como la ampliación de la flota de vehículos oficiales, la adquisición y distribución de cuarenta cascos de última generación para las labores de patrullaje en motocicleta o la licitación del servicio de mantenimiento de los vehículos adscritos a este departamento, dando respuesta a demandas de los propios agentes.

Asimismo, se están registrando importantes avances en la tramitación de expedientes relacionados con la licitación para la compra de los nuevos uniformes, el proyecto de la nueva comisaría o la renovación de los sistemas de señalización, tres apartados importantes en los que también se han centrado los esfuerzos del Área de Seguridad Ciudadana.