Luis Yeray Gutiérrez recibe a la candidata lagunera a Reina de los Mayores del Carnaval

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida del Consistorio, María Cruz, han recibido este jueves en las dependencias de la Corporación local a María Ángeles Ramos, integrante de la Asociación de Mayores de San Jerónimo de Taco y candidata a Reina de los Mayores del Carnaval que participará en este certamen representando a este sector de la población del municipio.

El primer edil del Ayuntamiento deseó la mejor de las suertes a la representante lagunera en esta Gala de Elección, que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de febrero, en la que lucirá con orgullo la fantasía denominada ‘A mi ritmo’, que lleva la firma del diseñador Borja Abreu.

Luis Yeray Gutiérrez agradeció la implicación y el esfuerzo de los dos principales protagonistas de esta candidatura, “que a buen seguro sorprenderá al jurado del concurso y al público presente en el Recinto Ferial, en el que estarán presentes medio millar de mayores del municipio apoyando a nuestra representante”.

A este respecto, la concejalía de Bienestar Social lagunera ha dispuesto varias guaguas gratuitas para facilitar el traslado de estas 500 personas provenientes de diferentes puntos del municipio, que lucirán ese día camisetas conmemorativas en apoyo a María Ángeles Ramos Díaz.

“La Laguna siempre ha tenido un papel destacado en todos los concursos y galas del Carnaval y desde el Ayuntamiento de La Laguna queremos aportar cada año nuestro granito de arena para apoyar y poner en valor esa ilusión, creatividad y esfuerzo que demuestran nuestras agrupaciones y representantes individuales”, agregó Luis Yeray Gutiérrez, quien concluyó el acto con diferentes obsequios conmemorativos a los integrantes de esta candidatura.