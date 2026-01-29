Las gasolineras lo tendrán más difícil para instalarse en los barrios de La Laguna

Las estaciones de servicio tendrán más complicado instalarse en las zonas residenciales de La Laguna. El Ayuntamiento anunció este miércoles que el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo ha acordado iniciar el procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica de una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) destinada a regular la implantación de gasolineras. «La modificación plantea objetivos ambientales y sociales que buscan proteger la salud pública, reducir molestias y garantizar que la implantación de estaciones de servicio sea plenamente compatible con la vida en los barrios», precisó el consistorio sobre la medida.

Los pasos en este sentido no son nuevos. El asunto había sido objeto en varias ocasiones de propuestas y, especialmente, por parte del exconcejal de Unidas se Puede Rubens Ascanio. Este último llevó a pleno en 2018 una moción «para una mejor regulación de la instalación de gasolineras en el municipio de La Laguna». Se aprobó entonces «apoyar» una orden previa –de 2017– de la por entonces consejera-directora de la Gerencia que iniciaba el procedimiento administrativo para modificar el PGO «con la finalidad de limitar los usos de estaciones de servicios y surtidores de combustible cercanas a áreas residenciales, y la correspondiente suspensión facultativa de licencias conforme al artículo 85 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias».

Documento ambiental

¿Qué se hará ahora? El Ayuntamiento de La Laguna explicó este miércoles que la modificación del PGO vigente, promovida por el Servicio de Planeamiento y Planificación del Organismo Autónomo, incorpora un borrador del plan y un documento ambiental estratégico, «elaborados para garantizar que la futura regulación sea plenamente compatible con los criterios de salud pública, calidad ambiental y convivencia urbana».

Tras el acuerdo, suscrito el martes, se elevará al órgano ambiental insular la documentación necesaria para que emita el informe ambiental estratégico. Una vez recibido el referido informe, la modificación del Plan General continuará su tramitación con los sucesivos plazos de información pública, consultas institucionales, la elaboración del informe técnico y jurídico final, así como su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna.

Garantías

El concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, planteó que esta iniciativa «responde a una demanda social clara y a la necesidad de contar con un marco normativo actualizado, seguro y coherente, que permita ordenar adecuadamente la implantación de estaciones de servicio en entornos residenciales». El edil explicó que «el objetivo es garantizar que cualquier instalación de este tipo se desarrolle con las máximas garantías para la ciudadanía, evitando situaciones de proximidad inadecuada y reforzando la protección frente a ruidos, emisiones y riesgos asociados».

Cordobés también subrayó que la modificación del Plan General de Ordenación de La Laguna «no pretende impedir la actividad económica, sino asegurar que se desarrolle en condiciones compatibles con la vida cotidiana de los barrios, con criterios de sostenibilidad y con plena seguridad jurídica para todas las partes».

Seguridad

«Esta nueva normativa actualizará y clarificará el marco urbanístico vigente, reforzará la seguridad y la protección vecinal y adaptará el planeamiento municipal a la legislación estatal y autonómica más reciente en materia de hidrocarburos, libre competencia y transición energética», indicó el consistorio lagunero.