Muere José Manuel Brito, concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna que antes representó a Vox
El edil sufrió en noviembre un accidente cerebrovascular del que no logró recuperarse
El concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna, José Manuel Brito, falleció este jueves a los 68 años después de haber sufrido en noviembre un accidente cerebrovascular del que no logró recuperarse. La muerte del edil fue confirmada por fuentes oficiales del grupo de gobierno. Brito se presentó a las pasadas elecciones locales bajo las siglas de Vox y después abandonó la militancia, pero conservó el acta de concejal.
Durante su andadura en el consistorio, José Manuel Brito mantuvo un papel discreto. Antes había pertenecido al Cuerpo Nacional de Policía y había sido asesor laboral.
"El Ayuntamiento de La Laguna decreta dos días de luto oficial y las banderas ondearán a media asta", anunció el consistorio en sus redes. "La capilla ardiente quedará instalada desde mañana [este viernes] a primera hora en el Salón de Plenos del Ayuntamiento", añadió.
Suscríbete para seguir leyendo
- El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
- Los Reyes Magos ya están en La Laguna y sopesan si celebrar la Cabalgata
- Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna
- La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas
- El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
- Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
- El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna
- La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal