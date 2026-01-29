Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeMujer desaparecida en TenerifePrograma Carnaval de TenerifeBasura en Santa CruzProstitución en TenerifeSigue en directo la 4ª fase del concurso de murgas
instagramlinkedin

Muere José Manuel Brito, concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna que antes representó a Vox

El edil sufrió en noviembre un accidente cerebrovascular del que no logró recuperarse

José Manuel Brito, durante un pleno de La Laguna.

José Manuel Brito, durante un pleno de La Laguna. / María Pisaca

D.R.

La Laguna

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna, José Manuel Brito, falleció este jueves a los 68 años después de haber sufrido en noviembre un accidente cerebrovascular del que no logró recuperarse. La muerte del edil fue confirmada por fuentes oficiales del grupo de gobierno. Brito se presentó a las pasadas elecciones locales bajo las siglas de Vox y después abandonó la militancia, pero conservó el acta de concejal.

Durante su andadura en el consistorio, José Manuel Brito mantuvo un papel discreto. Antes había pertenecido al Cuerpo Nacional de Policía y había sido asesor laboral.

Noticias relacionadas y más

"El Ayuntamiento de La Laguna decreta dos días de luto oficial y las banderas ondearán a media asta", anunció el consistorio en sus redes. "La capilla ardiente quedará instalada desde mañana [este viernes] a primera hora en el Salón de Plenos del Ayuntamiento", añadió.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
  2. Los Reyes Magos ya están en La Laguna y sopesan si celebrar la Cabalgata
  3. Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna
  4. La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas
  5. El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
  6. Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
  7. El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna
  8. La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal

Las bandas de rodadura de asfalto llegarán en febrero a la plaza del Cristo, en La Laguna

Las bandas de rodadura de asfalto llegarán en febrero a la plaza del Cristo, en La Laguna

Muere José Manuel Brito, concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna que antes representó a Vox

Muere José Manuel Brito, concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna que antes representó a Vox

Las gasolineras lo tendrán más difícil para instalarse en los barrios de La Laguna

Las gasolineras lo tendrán más difícil para instalarse en los barrios de La Laguna

La Laguna activa la campaña “Lleva el ritmo, pero seguro” para promover la prevención de ITS durante las fiestas

La Laguna activa la campaña “Lleva el ritmo, pero seguro” para promover la prevención de ITS durante las fiestas

La Laguna modificará el Plan General de Ordenación para regular las gasolineras en zonas residenciales

La Laguna modificará el Plan General de Ordenación para regular las gasolineras en zonas residenciales

EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el partido entre el La Laguna Tenerife – Kosner Baskonia

Las 197 viviendas de dos edificios en Las Chumberas, listas en medio año

La Laguna abre un proceso estable de participación vecinal para acompañar la transformación de Las Chumberas

La Laguna abre un proceso estable de participación vecinal para acompañar la transformación de Las Chumberas
Tracking Pixel Contents