Muere José Manuel Brito, concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna que antes representó a Vox

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna, José Manuel Brito, falleció este jueves a los 68 años después de haber sufrido en noviembre un accidente cerebrovascular del que no logró recuperarse. La muerte del edil fue confirmada por fuentes oficiales del grupo de gobierno. Brito se presentó a las pasadas elecciones locales bajo las siglas de Vox y después abandonó la militancia, pero conservó el acta de concejal.

Durante su andadura en el consistorio, José Manuel Brito mantuvo un papel discreto. Antes había pertenecido al Cuerpo Nacional de Policía y había sido asesor laboral.

"El Ayuntamiento de La Laguna decreta dos días de luto oficial y las banderas ondearán a media asta", anunció el consistorio en sus redes. "La capilla ardiente quedará instalada desde mañana [este viernes] a primera hora en el Salón de Plenos del Ayuntamiento", añadió.