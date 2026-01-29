Las bandas de rodadura de asfalto llegarán en febrero a la plaza del Cristo, en La Laguna

La creación de bandas de rodadura para evitar las vibraciones de los vehículos al circular por el perímetro de la plaza del Cristo ya tiene fecha: la segunda quincena de febrero. Ahí arrancarán los trabajos, que se detendrán con posterioridad para no interferir en las procesiones de Semana Santa, según anunciaron este jueves fuentes oficiales del Ayuntamiento de La Laguna.

La previsión es que las actuaciones den comienzo en la vía transversal a la calle Viana (que comunica Nava y Grimón con Quintín Benito) y que tengan un plazo de ejecución de un mes, de manera que pueda estar finalizada antes de Semana Santa. «La actuación consiste en la retirada de los adoquines en la zona de la calzada y la ejecución de las roderas de asfalto con un encintado entre roderas de los adoquines existentes», detalló el consistorio.

Deterioro

El objetivo último es «evitar el deterioro de la vía adoquinada por el continuo tránsito de vehículos», al tiempo que «se facilita la accesibilidad». Se trata de una actuación similar a la realizada en 2021 en el último tramo de la calle Herradores (entre Heraclio Sánchez y la plaza de La Milagrosa), en el que los vehículos circulan sobre bandas de asfalto.

Aparte del tramo entre Nava y Grimón y Quintín Benito, las otras dos calles adyacentes a la plaza del Cristo en las que se realizarán trabajos son las prolongaciones de Nava y Grimón y del camino de Las Peras. Será ahí donde se acometerá la segunda fase, que dará inicio después de Semana Santa.

Actuación temporal

Cabe indicar que la actuación tiene carácter temporal, hasta que el mercado se traslade definitivamente a la plaza del Adelantado. La intención del Ayuntamiento es que en ese momento se ejecute una reforma integral de la plaza del Cristo.

La decisión de llevar a cabo estos trabajos fue acordada por el Pleno municipal. El Partido Popular (PP) presentó una moción para la rehabilitación de las referidas vías. El texto fue enmendado por el grupo de gobierno (PSOE-CC) y el propio PP. «Ejecutar lo antes posible una actuación provisional para la rehabilitación de las calles colindantes a la plaza del Cristo, con el objeto de finalizar las mejoras en accesibilidad y seguridad de peatones, así como de vehículos», recogía el primer acuerdo del texto definitivo.

Segundo acuerdo

A continuación, el segundo (y principal) de los puntos establecía: «La actuación provisional consistirá en la reutilización del material existente (adoquines en el centro) y la generación de roderas que mejoren la accesibilidad y movilidad de peatones y vehículos». También se aclaraba que «la provisionalidad de dicha actuación finalizará cuando se proceda a la renovación completa de la plaza del Cristo y sus alrededores».

En aquella iniciativa presentada ante el Pleno, el PP lamentaba que las calles próximas a la plaza del Cristo «presentan desde hace años un deterioro progresivo en su pavimento de adoquines, con piezas sueltas o fracturadas, hundimientos puntuales, pérdida de planeidad y reposiciones aisladas que han generado un firme irregular». Y agregaba: «Esta situación afecta a la circulación rodada –provocando vibraciones y ruidos continuos– y, especialmente, a la movilidad peatonal, dificultando el tránsito de personas mayores, familias con carritos y vecinos con movilidad reducida». La formación conservadora enumeró que otras consecuencias son «daños menores en vehículos», «riesgo de tropiezos y caídas en zonas donde el adoquín se encuentra levantado o con desniveles» y «encharcamientos y deslizamientos» en esos días de lluvia tan laguneros.