La Laguna activa la campaña “Lleva el ritmo, pero seguro” para promover la prevención de ITS durante las fiestas

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado este miércoles la campaña ‘Lleva el ritmo, pero seguro’, una iniciativa de prevención y promoción de la salud sexual que se desarrollará en el municipio con el objetivo de concienciar, especialmente a la población joven, sobre la importancia del uso del preservativo como herramienta fundamental para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS).

La campaña está impulsada desde el ámbito municipal en colaboración con el Servicio Canario de la Salud y se enmarca en las acciones de promoción de la salud y prevención que se desarrollan en el municipio, aprovechando contextos festivos y de ocio para reforzar mensajes de responsabilidad y autocuidado.

El concejal de Sanidad, Domingo Galván, subrayó que “desde el Ayuntamiento de La Laguna seguimos reforzando nuestro compromiso con la promoción de la salud y la prevención, impulsando campañas que acerquen mensajes claros y responsables a la ciudadanía, especialmente en contextos de ocio y celebración”.

Por su parte, el concejal de Educación y responsable de la Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, Sergio Eiroa, señaló que “es fundamental abordar la educación preventiva desde una perspectiva cercana y accesible, facilitando información clara que permita a las personas tomar decisiones responsables”. Añadió que este tipo de campañas “contribuyen a normalizar la prevención y a romper tabúes en torno a la sexualidad”.

La técnica del equipo de Infecciones de Transmisión Sexual de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, Fabiola González, destacó la importancia de promover entre toda la población, pero especialmente entre la juventud, el uso del preservativo como la medida más eficaz y segura para evitar la transmisión de estas infecciones durante las fiestas. Agregó que también se busca resaltar la responsabilidad personal que conlleva que las decisiones sobre la salud sexual afectan no solo a la persona, sino también a sus parejas y a la comunidad.

Por su parte, la subdirectora médica de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, Ana Tejerina, explicó que factores como la falta de información, el estigma y la percepción de invulnerabilidad hacen que muchas personas no tomen medidas preventivas, como el uso del preservativo, de ahí la importancia de este tipo de acciones de concienciación.

Noticias relacionadas

Ambas expertas coincidieron en que es esencial ser conscientes de que cualquier persona que realice prácticas sexuales sin protección puede contraer una ITS y en la importancia de diagnosticar la infección lo antes posible para cortar la cadena de transmisión. Por ello, insistieron en que el preservativo es el método más eficaz para la prevención de las infecciones de transmisión sexual.