Las Chumberas
Las 197 viviendas de dos edificios en Las Chumberas, listas en medio año
El pozo absorbente y el sistema de drenaje estarán concluidos al comienzo de 2027
Las 197 viviendas que se construyen en los dos nuevos edificios en Las Chumberas se encuentran en fase de finalización y remate, tras la concesión de una ampliación del plazo por seis meses. El cierre técnico y material está previsto para el primer semestre del año en curso. Los inmuebles albergarán cada uno 79 y 118 de estos pisos.
Para continuar con el proyecto de reposición de esta urbanización, quedan pendientes 21 notificaciones para cerrar el expediente de expropiación. Alcanzado ese punto, la conversión de las viviendas a VPO y la finalización de las obras, se procederá a la emisión del certificado municipal habilitante, a la declaración de obra nueva y división horizontal, a la inscripción registral y al sorteo público de viviendas con criterios objetivos y supervisión institucional, señaló el gobierno local.
Además, la construcción del pozo absorbente y del sistema de drenaje cuenta con todos los informes preceptivos favorables y se prevé adjudicar la obra durante el primer trimestre del año, con un plazo estimado de ejecución de diez meses desde la formalización del contrato.
De todo ello fueron informados los vecinos ayer, durante el encuentro mantenido ayer en el Centro Ciudadano de Las Chumberas que encabezó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, acompañado por concejales, el gerente de Muvisa, Emilio Fariña, y el subcomisario-jefe de la Policía Local, Jesús González, entre otros.
El alcalde reclamó a las administraciones participantes en la reposición de Las Chumberas un compromiso claro con la asunción de su parte de los sobrecostes, en gran medida debidos al mayor periodo de cobertura de alquileres, y con la planificación y ejecución de la fase dos «como única y definitiva», tal y como defiende el Ayuntamiento de La Laguna.
En este sentido, advirtió también de la necesidad de que el Ministerio de Vivienda, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Consistorio consensúen una solución para garantizar la cobertura de los alquileres de la fase dos más allá de octubre de 2027, fecha límite del convenio vigente, y recordó que el Ayuntamiento ha adelantado varios millones de euros, con fondos propios, para evitar la paralización de las obras y garantizar la cobertura de alquileres.
Las Chumberas cuenta con refuerzos de vigilancia y dispositivos policiales preventivos y tapiados constantes en los bloques aún no intervenidos. Los bloques antiguos que permanecen en pie no pueden demolerse hasta que se complete la tramitación de la fase dos.
- El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
- Los Reyes Magos ya están en La Laguna y sopesan si celebrar la Cabalgata
- Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna
- La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas
- El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
- Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
- El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna
- La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal