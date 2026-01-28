Las 197 viviendas de dos edificios en Las Chumberas, listas en medio año

Las 197 viviendas que se construyen en los dos nuevos edificios en Las Chumberas se encuentran en fase de finalización y remate, tras la concesión de una ampliación del plazo por seis meses. El cierre técnico y material está previsto para el primer semestre del año en curso. Los inmuebles albergarán cada uno 79 y 118 de estos pisos.

Para continuar con el proyecto de reposición de esta urbanización, quedan pendientes 21 notificaciones para cerrar el expediente de expropiación. Alcanzado ese punto, la conversión de las viviendas a VPO y la finalización de las obras, se procederá a la emisión del certificado municipal habilitante, a la declaración de obra nueva y división horizontal, a la inscripción registral y al sorteo público de viviendas con criterios objetivos y supervisión institucional, señaló el gobierno local.

Además, la construcción del pozo absorbente y del sistema de drenaje cuenta con todos los informes preceptivos favorables y se prevé adjudicar la obra durante el primer trimestre del año, con un plazo estimado de ejecución de diez meses desde la formalización del contrato.

De todo ello fueron informados los vecinos ayer, durante el encuentro mantenido ayer en el Centro Ciudadano de Las Chumberas que encabezó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, acompañado por concejales, el gerente de Muvisa, Emilio Fariña, y el subcomisario-jefe de la Policía Local, Jesús González, entre otros.

El alcalde reclamó a las administraciones participantes en la reposición de Las Chumberas un compromiso claro con la asunción de su parte de los sobrecostes, en gran medida debidos al mayor periodo de cobertura de alquileres, y con la planificación y ejecución de la fase dos «como única y definitiva», tal y como defiende el Ayuntamiento de La Laguna.

En este sentido, advirtió también de la necesidad de que el Ministerio de Vivienda, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Consistorio consensúen una solución para garantizar la cobertura de los alquileres de la fase dos más allá de octubre de 2027, fecha límite del convenio vigente, y recordó que el Ayuntamiento ha adelantado varios millones de euros, con fondos propios, para evitar la paralización de las obras y garantizar la cobertura de alquileres.

Las Chumberas cuenta con refuerzos de vigilancia y dispositivos policiales preventivos y tapiados constantes en los bloques aún no intervenidos. Los bloques antiguos que permanecen en pie no pueden demolerse hasta que se complete la tramitación de la fase dos.