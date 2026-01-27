Timaginas Teatro reestrena en el Leal la epopeya de la primera vuelta al mundo en el V centenario de Elcano

La compañía tinerfeña Timaginas Teatro reestrena en el Teatro Leal de La Laguna (próximo viernes, 30 de enero, a partir de las 20:30 horas) una de las obras más emblemáticas de su repertorio: ‘Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo’, una pieza que, como su título indica, relata la epopeya de la primera circunnavegación al planeta, y que vuelve a los escenarios con motivo del quinto centenario de la muerte de Juan Sebastián Elcano en 1526. La compañía inicia en La Laguna lo que será una gira por distintas ciudades españolas como Cartagena, Sevilla, Ferrol y Madrid. La función ha sido presentada este lunes en rueda de prensa en el propio Teatro Leal.

Durante la presentación, el concejal de Cultura de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, aseguró que Timaginas Teatro “demuestra que desde Canarias se hacen espectáculos de primer nivel, capaces de emocionar, educar y proyectarse más allá del archipiélago”. Además, destacó que fue la Armada Española quien solicitó directamente a la compañía que rescatara la obra estrenada en 2021.

Por su parte, el codirector de la compañía y autor del texto, Armando Jerez, señaló que se presentarán funciones para escolares en centros educativos de la isla con el objetivo de acercar a niños, niñas y jóvenes a hitos históricos relevantes. Su homóloga, María R. Ortega, recordó que la banda sonora fue compuesta específicamente para esta producción y apuntó que “se realizaron revisiones y modificaciones para mejorar y lograr un espectáculo épico y que emocione”.

‘Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo’ vuelve los escenarios con una nueva mirada, renovados matices y un homenaje vibrante a la figura del marino que protagonizó un hito histórico que marcó un antes y un después en la historia de la exploración y la navegación mundial. Para la compañía, este reestreno no solo tiene un valor simbólico, sino que también invita a reflexionar sobre la trascendencia de este evento histórico, cuyo impacto sigue resonando cinco siglos después. La obra aborda la odisea de la expedición, centrada en las dificultades del viaje, las tensiones humanas y los desafíos del entorno, todo ello visto desde la figura de sus protagonistas Magallanes, Pigaffeta y Elcano. La determinación y liderazgo del guipuzcoano fueron claves para completar la histórica travesía.

El montaje incorpora una nueva puesta en escena, con un elenco renovado y una estética visual que fusiona el teatro clásico con técnicas contemporáneas. Los efectos de luz y sonido, así como el diseño de escenografía, buscan transportar al espectador a los océanos que Elcano y la flota de Las Molucas, con un estilo que subraya la atmósfera épica y, a la vez, humana, de esta aventura.

El reestreno se produce en un contexto de conmemoración global del V centenario de la muerte de Juan Sebastián Elcano, una fecha que ha cobrado relevancia tanto en España como en otros países involucrados en la exploración marítima. En este sentido, la obra se presenta como una invitación a profundizar en los aspectos menos conocidos de la historia del marino vasco, mostrando no solo su valor como navegante, sino también sus complejidades como hombre que vivió en un mundo de imponentes retos.

A través de esta obra, Timaginas Teatro también reivindica la importancia del papel de Fernando de Magallanes en la historia de la exploración marítima mundial, en su empeño por encontrar el paso hacia el Océano Pacifico a través del estrecho que hoy lleva su nombre. Así, el reestreno no es solo un homenaje a Elcano, sino también un tributo a todos aquellos que, como él, desafían los límites de lo posible, dejando un legado que perdura a través de los siglos.

Este 2026, la compañía invita a todo el público a sumergirse en esta aventura histórica y humana, que nos recuerda el poder del espíritu de exploración y la conexión entre las personas, más allá del tiempo y el espacio, ‘Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo’ es una obra que, más allá de contar la historia de un marinero, nos habla de la universalidad de los sueños, el coraje y la determinación, valores que siguen vigentes en el siglo XXI.

Sobre la compañía Timaginas Teatro

Timaginas Teatro comienza a desarrollar su actividad en Tenerife en el verano de 2009. Tanto los creadores como los directores de la escuela y compañía cuentan con más de quince años de experiencia en el mundo de la comunicación y de las artes escénicas, tanto en Madrid como en Canarias. Uno de sus espectáculos más emblemáticos es ‘Don Juan Tenorio’ de Zorrilla, que cada año llena el Teatro Leal en una de las tradiciones más arraigadas del Día de Todos los Santos.