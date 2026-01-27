La Laguna refuerza la prevención de adicciones en las aulas con formación específica al profesorado de Secundaria

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Drogodependencia y en colaboración con Educación, está desarrollando un programa de formación dirigido al profesorado de Educación Secundaria del municipio con el objetivo de reforzar la prevención de adicciones y otras conductas que generan dependencia en el entorno escolar. La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Canaria CESICA – Proyecto Hombre Canarias y se desarrolla de forma presencial en los centros educativos participantes

El concejal de Educación y Drogodependencia, Sergio Eiroa, destacó que “esta formación permite dotar al profesorado de herramientas prácticas para que sepan detectar posibles situaciones de riesgo en las aulas y conozcan cómo deben actuar ante ellas”, subrayando la importancia de que “los docentes cuenten con recursos claros y especializados para intervenir de manera adecuada desde el ámbito educativo”.

El proyecto contempla el desarrollo de talleres formativos orientados a capacitar al profesorado como agentes preventivos, reforzando su papel como referentes en la detección temprana de conductas relacionadas con el consumo de sustancias y otras adicciones. La metodología empleada es teórico-práctica y vivencial, con el fin de facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y estrategias aplicables en el día a día en los centros educativos.

“Desde el Ayuntamiento de La Laguna apostamos por la prevención como eje fundamental para proteger a nuestra juventud, y hacerlo a través del profesorado es clave, porque son agentes socializadores de referencia en el desarrollo personal y académico del alumnado”, añadió Eiroa.

Además, el programa incluye sesiones específicas centradas en el bienestar del profesorado, con talleres de conexión y atención plena orientados a mejorar la gestión emocional y la motivación durante el curso escolar, contribuyendo así a una cultura preventiva y de hábitos saludables dentro de la comunidad educativa.

Las formaciones se están desarrollando en seis institutos de Educación Secundaria del municipio IES Marina Cebrián, IES Padre Anchieta, IES Cabrera Pinto, IES San Matías, IES Canarias e IES Domingo Pérez Minik, y son impartidas por personal especializado del equipo de prevención universal y selectiva de Proyecto Hombre Canarias.

El proyecto se enmarca en las actuaciones municipales de promoción de la salud y prevención en el ámbito educativo, y contempla un seguimiento y evaluación continua de los talleres, con el objetivo de adaptar los contenidos a las necesidades detectadas en cada centro y mejorar futuras intervenciones.