La Laguna pone en marcha el nuevo Parque Infantil Nueva Sabina en el núcleo de San Matías

El Ayuntamiento de La Laguna ha culminado la colocación y puesta en marcha de una nueva zona de juego infantil en el núcleo lagunero de San Matías, el Parque Infantil Nueva Sabina, una actuación que responde a la necesidad de dotar al barrio de nuevos espacios de esparcimiento adaptados a una población joven y en expansión.

El nuevo parque infantil se ha implantado en un espacio comunitario situado entre edificios de viviendas de la plaza Nueva Sabina, una zona ajardinada y arbolada que, por su sombra natural y su alejamiento del tráfico rodado, resulta idónea para el uso infantil. La actuación ha permitido aprovechar de forma eficiente el espacio existente, reordenando el mobiliario urbano e incorporando nuevos elementos de juego seguros, modernos e inclusivos.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “esta intervención responde a una demanda y a una realidad como es que San Matías es un núcleo en crecimiento, con muchos niños y niñas, y necesitaba un espacio de juego adaptado, seguro y de calidad”. En este sentido, subrayó que “desde el Área seguimos trabajando para que todos los pueblos y barrios de La Laguna cuenten con zonas de esparcimiento dignas, pensadas para las familias y para fomentar la convivencia vecinal”.

La actuación ha incluido la instalación de un complejo de juegos infantiles compuesto por torre con tobogán, torre con rocódromo, trepa, pasarela, túnel y paneles interactivos, así como un columpio con asiento inclusivo y asiento plano, garantizando el acceso y el disfrute a niños y niñas con distintas capacidades. Todo el espacio cuenta con pavimento de seguridad de losetas de caucho, reforzando las condiciones de protección durante el juego.

Además, para mejorar la funcionalidad del entorno, se ha procedido a la reubicación de los bancos, facilitando la estancia y supervisión de las familias y acompañantes, y favoreciendo el uso comunitario del espacio.

Fran Hernández señaló también que “no se trata solo de instalar juegos, sino de crear espacios de encuentro que mejoren la calidad de vida en los barrios y refuercen el sentimiento de comunidad”, y añadió que “el Parque Infantil Nueva Sabina es un ejemplo de cómo pequeñas actuaciones bien pensadas tienen un impacto directo en el día a día de las familias”.

Con esta nueva zona de juego infantil, el Ayuntamiento de La Laguna continúa avanzando en su compromiso con la mejora de los espacios públicos, la atención a la infancia y el equilibrio territorial, apostando por pueblos y barrios vivos, seguros y pensados para las personas.