Empresarios de La Cuesta, hartos de las filtraciones en sus comercios

El PP requiere una inspección técnica y actuación urgente para evitar el cierre de negocios por motivos de seguridad y salubridad

Un ejemplo del daño que causan las filtraciones en Princesa Yballa.

Un ejemplo del daño que causan las filtraciones en Princesa Yballa. / ED

El Día

El Día

La Laguna

Varios comercios situados entre los bloques siete y nueve de la urbanización Princesa Yballa, situada en La Cuesta, sufren filtraciones persistentes en los techos como consecuencia del deterioro del pavimento superior y de una impermeabilización deficiente. Los propietarios alertan de humedades continuas, aparición de moho, daños en mercancías y enseres y del cierre provisional de algunos negocios por motivos de seguridad.

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de La Laguna responsabiliza al gobierno local de la situación. Su portavoz, Juan Antonio Molina, criticó que la empresa pública Muvisa ejecuta trabajos de rehabilitación en la zona, pero el problema «no solo no se habría solucionado, sino que habría empeorado». Molina recuerda que fue el mismo grupo de gobierno el que anunció el pasado año una inversión superior al millón de euros para la mejora de este entorno.

El portavoz advierte que el problema tiene una doble vertiente: por un lado, la relacionada con la seguridad y la salud pública; por otro, la económica y social al afectar a pequeños comercios dedicados a la restauración y al comercio minorista. El concejal apunta que el deterioro del pavimento es causa de riesgo de caída para trabajadores, clientes y personas mayores o con movilidad reducida.

Asimismo, el portavoz lamenta que el grupo de gobierno promocione la actividad comercial del municipio en eventos como la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada la semana pasada en Madrid, mientras, según afirma, «no se da respuesta a los problemas que afectan a comerciantes de zonas como El Cuesta y a unos empresarios que dinamizan, además, la economía de la zona».

El PP trasladará al pleno la necesidad de realizar, con carácter de urgencia, una inspección técnica, con un informe público en un plazo máximo de diez días, que determine el origen exacto de las filtraciones, el alcance de los daños y las medidas correctoras.

El gobierno municipal lagunero recuerda que ya trabaja en la mejora del entorno de este enclave, como o el reacondicionamiento de aceras, y que la Sociedad Municipal de Vivienda y Servicios (Muvisa) de La Laguna tiene en marcha la regeneración y renovación urbana, que supone la rehabilitación de los bloques de viviendas de Princesa Yballa.

Aclara el grupo de gobierno que la responsabilidad del problema de las filtraciones corresponde a la comunidad del edificio y de los propietarios de los inmuebles, teniendo en cuenta que se trata de propiedades privadas.

