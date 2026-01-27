La depuradora de Punta del Hidalgo mejora el control y tratamiento de sus aguas residuales

La empresa mixta Teidagua, en coordinación con el Ayuntamiento de La Laguna, ha decidido mejorar los procesos de análisis y tratamiento de aguas residuales de la depuradora de Punta del Hidalgo, gracias a la aplicación de una técnica innovadora denominada bioindicación. Este procedimiento está arrojando grandes resultados en otras instalaciones similares del mundo y se fundamenta en la detección y seguimiento de determinados microorganismos, que sirven como referencia para evaluar la salud ambiental de este futuro recurso hídrico.

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, resaltó que “a través de esta iniciativa, la depuradora de Punta del Hidalgo se sitúa a la vanguardia en la gestión sostenible de aguas residuales en Canarias, demostrando su compromiso con la innovación y el cumplimiento de los estándares medioambientales más exigentes establecidos a nivel internacional”.

En este sentido, hay que señalar que esta medida adquiere especial relevancia en el marco de la nueva Directiva Europea sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, aprobada en 2024, que establece requisitos más exigentes para las plantas depuradoras. Entre otros aspectos, destacan la eliminación de contaminantes emergentes, una mayor eficiencia energética y el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2045. En este contexto, la bioindicación se posiciona como una herramienta fundamental para lograr estos ambiciosos objetivos.

Asimismo, el concejal de Aguas lagunero, Ángel Chinea, remarcó que “este programa de actuación no solo influye en los valores del producto depurado resultante, sino que se mejora la eficiencia energética general de la instalación, se incrementa la aireación de todo el sistema y se optimiza la capacidad general de eliminación de contaminantes de esta infraestructura, que actualmente abastece a un gran número de plantaciones agrícolas de la Comarca Nordeste Lagunera”.

Por último, el director gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, subrayó que “este proceso completamente biológico nos ayudará a comprobar la calidad de este ecosistema y si es necesario aplicar medidas complementarias para prevenir la proliferación controlada de alguna especie o para regular o estabilizar algún parámetro que registre cualquier tipo de anomalía, como puede ser la demanda de oxígeno o nutrientes”.

“La optimización del proceso biológico no solo mejora la eficiencia actual, sino que nos prepara para los retos futuros”, señala Eduardo Alemán, responsable de la planta. “La nueva directiva exige instalaciones más eficientes energéticamente y con mayor capacidad de eliminación de contaminantes. Un proceso biológico bien controlado y optimizado es la base para alcanzar estos objetivos de forma sostenible”.