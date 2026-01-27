Alerta en La Laguna por cebos con veneno para perros

El Albergue Comarcal Valle Colino ha denunciado la aparición de cebos con veneno en el camino de acceso a sus instalaciones, en el municipio de La Laguna. Los hechos se han detectado en la zona de las naves, donde, según advierten, se han colocado de forma intencionada sustancias peligrosas dirigidas a los perros que transitan por el lugar.

De acuerdo con la información facilitada por el propio albergue, en el suelo se han encontrado lonchas de chorizo con clavos en su interior, así como pastillas de veneno. Es la segunda vez que se registran hechos de estas características en el mismo entorno, lo que refuerza la hipótesis de una acción deliberada.

En las últimas horas, el centro ha recibido imágenes que documentan lo ocurrido. En uno de los casos, un perro llegó a vomitar tanto pastillas de veneno como fragmentos de chorizo con clavos. La rápida intervención de las personas responsables del animal evitó consecuencias de mayor gravedad.

Desde el Albergue Comarcal Valle Colino advierten de que estos hechos suponen un riesgo tanto para los animales como para las personas que transitan habitualmente por la zona, especialmente quienes pasean con perros.

Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones en el camino de acceso al albergue y en sus inmediaciones, mantener a los animales bajo control y evitar que ingieran restos del suelo. También se pide prestar atención a cualquier elemento sospechoso.

El albergue solicita la colaboración ciudadana para difundir esta información y, en caso de localizar restos peligrosos, recomienda no manipularlos y avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad.