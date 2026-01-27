Alberto Cortés presenta en el Teatro Leal ‘Violento Afrodito’, un viaje performático y poético
El espectáculo del dramaturgo y 'performer' malagueño es el protagonista de la cita mensual del programa Danza en Breve.
El dramaturgo y 'performer' malagueño Alberto Cortés ofrecerá este jueves, 29 de enero, a las 19:00 horas, en la Sala de Cámara del Teatro Leal, su espectáculo ‘Violento Afrodito’, una propuesta que se enmarca dentro del programa Danza en Breve, puesto en marcha por el Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) para impulsar el trabajo de los creadores de esta disciplina artística.
Cortés regresa a La Laguna para ofrecer al público un nuevo viaje performático y poético. El protagonista del espectáculo, Afrodito, no será solo un personaje, sino que se convertirá en el hilo conductor del relato de los ocho episodios, desde el balbuceo hasta la muerte, a través de los cuales la obra traza un relato fragmentado, íntimo y ritual donde la palabra se convierte en invocación. Manteniendo su estilo propio, mezclará palabra hablada, teatro y acción poética para desplegar la memoria de un cuerpo que se encuentra a sí mismo con crudeza e intimismo.
El propio autor describe esta propuesta como “una diáspora de palabras, escapadas del cajón delirante en el que las he estado guardando estos años de deseo que he padecido. Vale, no se trata de huir de ellas, vamos a darles la violencia que en realidad esconden. Afrodito no es un ser, es un estado, el edificio grande, hermoso y destruido en el que he estado encerrado en mis últimas creaciones escénicas”, entre las que se encuentran ‘El Ardor’ (2021), ‘One night at the golden bar’ (2022) y ‘Analphabet’ (2024).
Sobre el dramaturgo Alberto Cortés
Alberto Cortés (1983) es licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia y en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, llega al teatro en 2009. Es entonces cuando comienza su carrera sobre los escenarios, en lo que define como una “dramaturgia bastarda y periférica que se ha asalvajado con el paso del tiempo”. Inspirándose en otros artistas, ha generado piezas en distintos formatos y disciplinas. Con un lenguaje y una investigación muy propios, su trabajo, en el que involucra texto y movimiento, destaca por una gran libertad creativa, con una cuidada carga teórica y poética. Además, imparte talleres y encuentros en los que comparte los resultados de sus investigaciones en este arte.
