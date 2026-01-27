Unas 150 personas participan en un proyecto inclusivo de La Laguna dedicado al avistamiento de cetáceos

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna ha concluido recientemente un proyecto inclusivo basado en el contacto con la naturaleza y el avistamiento de cetáceos, en el que han tomado parte cerca de 150 personas del municipio con distintos tipos de discapacidad física, sensorial y psíquica. La propuesta, que se ha desarrollado entre los meses de octubre y diciembre de 2025, a través de la Asociación Corazón y Vida de Canarias, ha contado con la colaboración de numerosas entidades del tercer sector.

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “en la actualidad existen muchos estudios que avalan que el contacto directo con el medio marino enriquece los sentidos y potencia la autopercepción de los participantes, además de ofrecer información medioambiental de gran valor para este sector de la población, que muchas veces no tiene acceso adaptado a estas experiencias”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social de la Corporación local, María Cruz, señaló que “la propuesta ha incluido el traslado de los usuarios y usuarias hasta el enclave costero de Los Gigantes y la organización de una quincena de excursiones totalmente adaptadas, que han potenciado los estímulos cognitivos de los participantes en un contexto distinto a la rutina habitual”.

La edil lagunera aprovechó la ocasión para recordar que estas acciones favorecen la inclusión y la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, tal y como se recoge en el articulado de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, se consolida la oferta de actividades adaptadas para este colectivo, dando cumplimiento a los objetivos reflejados en el eje ocho del Plan Municipal de Discapacidad del Consistorio.

María Cruz ha querido agradecer la implicación de todas las asociaciones que han tomado parte en esta actividad, que han sido la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adacea), Down Tenerife - Asociación Tinerfeña Trisómicos 21, AFES – Salud Mental, Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), Asociación de Personas Sordas de Tenerife (ASORTE), Residencia Bonanza, Asociación Asperger Islas Canarias (Aspercan), Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Tenerife (AFITENAte Tenerife, Atletas sin Fronteras, Casa Familiar Manolo Torrás – Hogar Amigo, Residencia Elena, Centro Ocupacional Los Verodes, Residencia La Paz y Apanate, además de la mencionada Asociación Corazón y Vida de Canarias.

Para la ejecución del proyecto, se ha contratado una guagua para cada excursión, con salida desde un punto de encuentro en San Cristóbal de La Laguna y traslado hasta Los Gigantes. Allí se realizó el embarque previo a la propia actividad de avistamiento, que tenía una duración aproximada de tres horas.

Los resultados y valoraciones de las personas participantes han sido bastante positivas, destacando entre otros aspectos el carácter inclusivo, lúdico y formativo de esta experiencia enriquecedora, que ha cubierto el número total de plazas ofertadas desde el inicio del proyecto. Asimismo, estas excursiones han facilitado el descanso y la conciliación de las familias implicadas.

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento mantiene activa otra acción similar, basada en este tipo de incursiones marítimas accesibles, que ya ha cosechado importantes resultados en 2025 y que tendrá su continuidad en este 2026 gracias a la colaboración de las ONGs Frater y Acá Está y la embarcación de recreo accesible ‘Santa Rita’.

Las solicitudes para este proyecto, que incluye la práctica de otras actividades deportivas como el esnórquel, pueden realizarse a través del correo electrónico navegandoconaccesibilidad@gmail.com o del teléfono 623522473.