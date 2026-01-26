Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se cumplen 20 años del incendio del Palacio del Obispado de La Laguna

El fuego obligó a movilizar a cerca de 50 bomberos durante más de cinco horas para proteger uno de los edificios históricos del casco lagunero

El incendio de la Casa Salazar, el 23 de enero de 2006. | E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Este jueves se cumplen 20 años del incendio que afectó al Palacio del Obispado de La Laguna, uno de los episodios más graves registrados en el patrimonio histórico del municipio. El fuego se declaró el 23 de enero de 2006, sobre las 12:30 horas, tras recibirse numerosas llamadas en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112).

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de La Laguna y Santa Cruz, que confirmaron que el inmueble se encontraba vacío y procedieron a iniciar las labores de extinción. La intervención se vio dificultada por la estructura del edificio, cuyos techos de madera de tea favorecieron la rápida propagación de las llamas.

En total, cerca de 50 bomberos trabajaron durante más de cinco horas para controlar y extinguir el incendio, en una operación considerada de alta complejidad por el riesgo de colapso estructural y por el valor histórico del inmueble.

El suceso marcó un antes y un después en la gestión de emergencias en edificios patrimoniales del casco histórico de La Laguna y reforzó los protocolos de prevención y protección frente a incendios en inmuebles históricos.

