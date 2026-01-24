El Teatro Leal recibe a Antonia San Juan en su regreso a los escenarios

El Teatro Leal de La Laguna recibió este viernes (20:30 horas) a la actriz grancanaria Antonia San Juan en su regreso a los escenarios. La comedia ‘La ropa vieja de Cuca’ es título de su nuevo espectáculo, en el que combina el humor y el desparpajo tan característico de la grancanaria con la ironía y las reflexiones sobre el papel de la mujer en las familias isleñas.

En esta ocasión, Cuca, la madre que el público conoció en el espectáculo ‘Mi hija Mari’, se presenta como aspirante a la primera edición de Miss Lady Canarias, un concurso que destaca los valores tradicionales de la mujer canaria: honestidad, lealtad, sencillez, familia y religión. Entre bailes, canciones y recitales, San Juan entrelaza historias llenas de diversión con una crítica a la fama y el coste emocional de ser un personaje público.

Sobre el escenario, la actriz estará acompañada por Jennifer Artiles, actriz y bailarina canaria con una sólida trayectoria en teatro y televisión, y Roberto Herrera, presentador y comunicador canario de RTVE.

Antonia San Juan nació en Las Palmas de Gran Canaria y muy joven se trasladó a Madrid para intentar labrarse un porvenir en el teatro. Enseguida, sobresalió como monologuista en bares y pubs de la capital de España. Y se ha aplicado a otras tareas, como la de guionista y productora, dominando todos los palos de su profesión. En esta última faceta, destaca como directora y propietaria de su propia productora hace ya veinte años. A su vez, asumió los destinos de un teatro, el Arlequín, de Madrid. Y ha puesto en marcha proyectos cinematográficos propios en calidad de directora. Medalla de Oro de Canarias, ha sido nominada a los Goya y posee el Premio de la Unión de Actores por su papel en ‘Todo sobre mi madre’. Antonia San Juan lleva toda una vida dedicada a los monólogos. También es conocida por otros papeles en televisión y cine, y por su amor hacia el teatro. Ha trabajado como presentadora de diferentes eventos y como maestra de ceremonias para muchas galas.