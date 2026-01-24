El servicio de socorrismo en playas y piscinas de La Laguna se refuerza con un nuevo vehículo de emergencias

El Ayuntamiento de La Laguna ha incorporado un nuevo vehículo de emergencias para el servicio de salvamento y socorrismo de las playas y piscinas del municipio. Se trata de un vehículo 100% eléctrico que se utilizará en labores de funciones de vigilancia y atención en caso de que sea necesario la asistencia de primeros auxilios o la adopción de acciones preventivas para garantizar la seguridad de los usuarios de las zonas de baño.

El concejal de Playas y Piscinas, Ángel Chinea, recuerda que este servicio atiende a las piscinas y la playa de Bajamar (donde se encuentra la base del operativo), las piscinas del Arenisco (en Punta del Hidalgo) y Jóver (en Tejina), todas ellas galardonadas con el distintivo de Bandera Azul, así como la zona de baño de La Barranquera (Valle de Guerra).

“Mejoramos la dotación de medios materiales del personal de socorrismo para reforzar las condiciones de seguridad que se ofrecen a los bañistas en nuestro litoral, atendiendo con rapidez cualquier incidencia”, indica el concejal, quien explica que la servicio ya cuenta con una moto de agua y próximamente incorporará un dron para las tareas de vigilancia y rescate, una vez que los socorristas concluyan la formación para su pilotaje. Ángel Chinea también destaca la condición de vehículo eléctrico, “en la línea de compromiso medioambiental que venimos impulsando desde el grupo de Gobierno municipal”.

Noticias relacionadas

El concejal pone en valor la profesionalidad del equipo de socorristas y subraya la mejora que este servicio ha experimentado tras la adjudicación de un nuevo contrato en enero del pasado año.