La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas

Se actuará de manera preferente en La Cuesta y Taco controlando la situación de motocicletas, ciclomotores, bicicletas y patinetes.

Cinco agentes de Policía Local de La Laguna se encargarán de los trabajos de seguridad para esta campaña.

La Policía Local de La Laguna ha puesto en marcha una campaña de control de seguridad centrada principalmente en vehículos de dos ruedas como motocicletas, ciclomotores, bicicletas y vehículos de movilidad personal como patinetes eléctricos.

La primera actuación de esta campaña se desarrollará el jueves 29, viernes 30 y sábado 31, entre las 16:00 y las 22:00 horas, con un equipo de cinco agentes cada día centrados en la vigilancia integral de conductores y vehículos. Se actuará de manera preferente en las calles de la Cuesta y Taco. En concreto, se prestará especial atención a la situación administrativa del vehículo y sus condiciones de seguridad, la vigencia del permiso de conducción y se realizarán controles de alcoholemia aleatorios.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, explica que con esta campaña “focalizamos la acción de la Policía Local en un segmento del parque de vehículos en el que muchas veces no se extreman las medidas de seguridad, pero debemos insistir en la importancia de mantener al día la documentación y cumplir con la normativa de circulación para garantizar evitar cualquier tipo de accidente. Y además, centramos la acción en dos de las zonas más populosas del municipio y donde existe un mayor porcentaje de vehículos de estas características”.

Badel Albelo señala que esta campaña de vigilancia integral se suma a otras medidas puestas en marcha recientemente por el cuerpo de la Policía Local “para contar con un municipio más seguro en todos los ámbitos, con acciones de prevención de acoso escolar en los centros educativos y de refuerzo en las zonas comerciales del municipio”, además de mantener “una estrecha y continua colaboración con la Policía Nacional y la Dirección General de Tráfico para llevar a cabo actuaciones específicas, como la recientes intervenciones de control de alcoholemia y drogas, o la vigilancia y control del transporte escolar”, concluye el concejal.

La Laguna bonificará el Impuesto sobre Construcciones para reforzar el parque residencial

La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas

El Ayuntamiento acomete el asfaltado de la Avenida El Sol, una de las principales vías de Bajamar

Cristito lleva hasta el Teatro Leal ‘Las Noches con Cristito y la Madre Canaria’

El Coro Vanya Moneva visita el Ayuntamiento de La Laguna en el marco del Festival de Música de Canarias

El Ayuntamiento de La Laguna expone al Foro Económico y Social las claves del presupuesto municipal 2026

La Laguna desarrollará junto a las Ciudades Patrimonio un proyecto de voluntariado juvenil amparado por Unesco para la difusión patrimonial
