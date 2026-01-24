La Laguna presenta en Fitur su estrategia turística basada en los pilares de naturaleza, deporte y patrimonio

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado a conocer en Fitur su estrategia turística para el año 2026, sustentada en tres grandes pilares complementarios: turismo deportivo; turismo vinculado al Patrimonio de la Humanidad y turismo de naturaleza.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Turismo, Estefanía Díaz, se encuentran en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la más importante de España y uno de los principales escaparates del sector en el ámbito global, para dar a conocer esta campaña estratégica de promoción turística, concebida bajo el paraguas de la marca destino ‘La Laguna por descubrir’.

“Venimos a Fitur con el firme propósito de impulsar La Laguna como un destino turístico integral y diferenciado, más allá de la oferta de sol y playa”, sostiene Luis Yeray Gutiérrez, quien considera que uno de los principales valores del municipio es su capacidad para brindar una oferta atractiva al visitante durante todo el año frente a otros destinos estacionales. “Nuestra intención es reforzar la imagen de ciudad sostenible y patrimonial, que sabe combinar turismo, identidad y calidad de vida como fórmula que produzca un impacto positivo en la economía local”, expresa el alcalde.

En esta misma línea, Estefanía Díaz, asegura que con la estrategia turística presentada en el marco de la Feria “La Laguna refuerza su posicionamiento como un municipio diverso, activo y contemporáneo; un destino urbano, patrimonial y natural, que apuesta por un turismo de calidad, respetuoso con el entorno y plenamente integrado en la vida de la ciudad. Queremos posicionar a La Laguna como un destino con identidad propia, a través de tres líneas estratégicas en el ámbito del deporte, la naturaleza y el patrimonio”.

Para ello, la concejalía de Turismo ha presentado en Fitur la campaña promocional ‘Todos los caminos llevan a La Laguna’, una acción que cuenta con el soporte de tres destacados embajadores digitales, cada uno asociado a una línea turística específica: Melania Suárez, especializada en naturaleza, sostenibilidad y estilo de vida consciente; Arezki Habibi, deportista y creador de contenido enfocado en actividades al aire libre, aventura y deporte en entornos naturales; y Elena Marrero, divulgadora cultural centrada en patrimonio histórico, tradiciones y cultura local.

Los tres ‘influencers’ han estado en Fitur en una acción promocional de interacción con el público que busca trascender el formato expositivo tradicional, salir del stand y generar impacto visual, conexión emocional y recuerdo de la marca La Laguna, que tendrá su eco en canales institucionales y redes sociales.

En el ámbito del turismo deportivo, el objetivo del área de Turismo es posicionar a La Laguna como ciudad anfitriona del deporte, donde competir, entrenar y disfrutar. La estrategia 2026 pone el foco en consolidar y atraer eventos que conviertan a La Laguna en destino deportivo de referencia, como trails y carreras de montaña, eventos de atletismo o competiciones universitarias y federadas. El municipio cuenta ya con ejemplos destacados en este ámbito como la K42, la Carrera Nocturna de La Laguna o la San Silvestre Lagunera, y desde la Corporación se quiere reforzar la apuesta en este aspecto. Además, se cuenta con una red de infraestructuras deportivas de primer nivel, capaces de acoger competiciones, concentraciones y eventos internacionales.

Desde el punto de vista del turismo patrimonial, la celebración del 25 aniversario de la inclusión de La Laguna en la lista de la UNESCO ha contribuido a reforzar la marca de la ciudad como un destino que ofrece una experiencia patrimonial auténtica, accesible y cercana, al contar con el único casco histórico que tiene esta consideración en todo el Archipiélago y ser un referente urbanístico internacional. El enfoque 2026 refuerza el carácter familiar, educativo e intergeneracional del turismo patrimonial, apostando por las rutas culturales adaptadas a familias, actividades didácticas para público infantil y una programación cultural estable de calidad. Seguridad y accesibilidad son otros de los elementos muy valorados y que se quiere seguir potenciando.

Noticias relacionadas

El tercer pilar de esta estrategia pasa por posicionar a La Laguna como referente de turismo natural sostenible en Canarias. El municipio es puerta de entrada al Parque Rural de Anaga y cuenta con una destacada red de senderos homologados, caseríos con identidad propia y gran valor etnográfico, lo que lo convierten en un destino de enorme atractivo para la práctica del ecoturismo, el senderismo, la fotografía de naturaleza y la educación ambiental. La estrategia en este ámbito para 2026 apuesta por desconcentrar flujos turísticos, promover actividades guiadas y responsables y fomentar la sensibilización ambiental del visitante, al tiempo que se apoya la economía local de los caseríos.