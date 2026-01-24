La Laguna desarrollará junto a las Ciudades Patrimonio un proyecto de voluntariado juvenil amparado por Unesco para la difusión patrimonial

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, del que forma parte La Laguna, desarrollará un proyecto de voluntariado auspiciado por la Unesco que está dirigido al apoyo de iniciativas culturales y educativas vinculadas a la protección, difusión y transmisión del patrimonio.

El proyecto, cuya prueba piloto se desarrollará en Ávila, plantea como objetivos la implicación de la juventud en la sensibilización y defensa del patrimonio y reforzar la conexión entre la sociedad y el patrimonio cultural. El desarrollo de esta iniciativa permitirá generar las metodologías necesarias para su exportación posterior al resto de las ciudades del Grupo.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Turismo de La Laguna, Estefanía Díaz, han tomado parte en la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (celebrada en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur), en la que se ha hecho patente la apuesta por la participación conjunta en convocatorias nacionales e internacionales y por la renovación de alianzas estratégicas.

“Las quince ciudades españolas reconocidas por la Unesco estamos comprometidas con la difusión de los valores patrimoniales que atesoramos, y por ello nos parece fundamental implicar a los más jóvenes en la protección de este legado”, ha manifestado Luis Yeray Gutiérrez. “Al mismo tiempo, la participación del Grupo en convocatorias nacionales e internacionales es una oportunidad estratégica para seguir avanzando en proyectos innovadores y sostenibles, reforzando además la proyección internacional de nuestras ciudades”, ha expresado el alcalde de La Laguna.

La Asamblea ha aprobado asimismo el establecimiento de una hoja de ruta orientada a impulsar la actividad cultural y deportiva conjunta de las quince ciudades, mediante la participación coordinada en convocatorias de proyectos de ámbito nacional, europeo e internacional.

Las ciudades del grupo coinciden en la importancia de reforzar la acción común a través de iniciativas que contribuyan a la protección, difusión y valorización del patrimonio mundial, al tiempo que fomentan la actividad cultural, educativa y deportiva como herramientas de cohesión social y proyección exterior.

En este contexto, se ha puesto de relieve la voluntad del Grupo de concurrir a programas y convocatorias estratégicas, priorizando proyectos asumibles, con potencial de continuidad y capacidad para generar resultados transferibles al conjunto de las ciudades Patrimonio Mundial. Estas iniciativas se orientan, entre otros ámbitos, a la implicación de la juventud, la reflexión sobre la arquitectura y el espacio urbano, y la cooperación cultural internacional.

En el ámbito de la cooperación internacional, el Grupo ha ratificado su compromiso con el refuerzo de las relaciones institucionales, avanzando en la renovación de la colaboración con la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial de México, con el objetivo de intensificar los intercambios culturales, el trabajo en red y el desarrollo de proyectos compartidos.

En el marco de Fitur el GCPHE ha firmado también un acuerdo de colaboración con Visa con el objetivo de mejorar el conocimiento del turismo internacional en las 15 ciudades y optimizar la planificación de su oferta cultural y turística mediante el análisis de datos agregados y anonimizados. Gracias a este convenio, el Grupo tendrá acceso a una herramienta online personalizada que permitirá analizar, de forma agregada y totalmente anónima, los patrones de gasto de los titulares extranjeros de tarjetas Visa en las ciudades del Grupo. Esta información permitirá conocer, entre otros aspectos, el origen de los visitantes, la duración media de la estancia o el tipo de compras realizadas durante su visita.

El análisis de estos datos facilitará al Grupo la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia, contribuyendo a una mejor planificación de la oferta cultural y turística, al diseño de productos más ajustados a los intereses del visitante internacional y a una gestión más eficiente y sostenible de los destinos Patrimonio de la Humanidad.

El acuerdo garantiza en todo momento el respeto a la privacidad y la protección de datos, ya que la información facilitada es completamente anonimizada y no incluye ningún tipo de identificación personal, ni datos del titular de la tarjeta, del emisor o de los comercios.