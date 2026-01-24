Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cristito lleva hasta el Teatro Leal ‘Las Noches con Cristito y la Madre Canaria’

La cita con el humorista tinerfeño tendrá lugar el próximo lunes a partir de la 20:30 horas.

El humorista Cristito.

El humorista Cristito. / El Día

El Día

El Día

El Teatro Leal de La Laguna acoge este lunes, 26 de enero, a partir de las 20:30 horas, ‘Las Noches con Cristito y la Madre Canaria’, una propuesta escénica en el que el humorista tinerfeño Cristito combina costumbrismo, experiencias personales y reflexión emocional, con la que recorrerá distintas islas del Archipiélago en los próximos meses.

Con más de 90.000 seguidores en redes sociales y una trayectoria profesional de más de 20 años como monologuista y actor, Cristito se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles del humor canario actual. Su estilo cercano, basado en situaciones cotidianas, personajes fácilmente identificables y observaciones sobre la vida en Canarias, genera una conexión directa con el público a través de la risa, la cercanía y la empatía.

‘Las Noches con Cristito y la Madre Canaria’ es un espectáculo de aproximadamente 90 minutos que se construye como un monólogo vivo y dinámico. A lo largo de la función, el artista hace reír al público con escenas reconocibles y anécdotas del día a día, al tiempo que comparte fragmentos de su propia experiencia vital, invitando a reflexionar de forma ligera y natural sobre los roles que asumimos en la vida y la manera en que nos relacionamos con los demás.

Uno de los elementos más destacados del espectáculo es la capacidad de improvisación de Cristito. La interacción constante con el público y la flexibilidad para adaptar historias y situaciones en tiempo real convierten cada función en una experiencia única, diferente a la anterior, manteniendo la frescura y la sorpresa hasta el final. Aunque aborda temas personales y universales, lo hace desde un tono cercano y accesible, sin caer en discursos profundos, permitiendo que la historia fluya de forma entretenida y natural.

La gira continuará el 12 de febrero en el Teatro Tegueste de Tenerife, el 27 de febrero en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, el 13 de marzo en La Gomera, el 20 de marzo en Arafo, Tenerife, y el 23 de abril en La Palma. Desde la organización se ha adelantado que próximamente se anunciarán nuevas fechas en Fuerteventura y El Hierro.

Con esta gira, ‘Las Noches con Cristito y la Madre Canaria’ se presenta como una experiencia divertida, familiar y significativa, en la que el público no solo ríe, sino que también se reconoce en las historias, emociones y referencias culturales que se comparten sobre el escenario.

Cristito lleva hasta el Teatro Leal 'Las Noches con Cristito y la Madre Canaria'

