El Coro Vanya Moneva visita el Ayuntamiento de La Laguna en el marco del Festival de Música de Canarias

El Ayuntamiento de La Laguna recibió al Coro Vanya Moneva, una de las formaciones corales femeninas más reconocidas del panorama musical europeo, con motivo de su participación en el Festival Internacional de Música de Canarias, que estos días se celebra en el Archipiélago. El grupo fue acogido en un encuentro institucional por el segundo teniente de alcalde, Fran Hernández, quien trasladó a sus integrantes el reconocimiento del municipio por su excelencia artística y su amplia proyección internacional.

Durante la recepción, Fran Hernández subrayó que “es un honor para La Laguna recibir a un coro de la relevancia del Vanya Moneva, cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva a la difusión y preservación de una de las tradiciones corales más singulares de Europa”. En este sentido, destacó que la presencia del grupo en Canarias “enriquece la programación cultural del Archipiélago y refuerza el papel de la música como vehículo de encuentro entre culturas”.

El segundo teniente de alcalde puso también en valor el carácter femenino de la formación y su liderazgo en el ámbito artístico internacional. “Estamos ante un proyecto protagonizado por mujeres que han sabido llevar su identidad cultural a escenarios de todo el mundo, convirtiéndose en un referente artístico y cultural de primer nivel”, señaló Hernández, quien agradeció al coro su visita al municipio y su participación en el Festival de Música de Canarias.

Fundado en 1994 en Sofía y dirigido por la directora Vanya Moneva, el coro está considerado uno de los grandes exponentes del folclore vocal búlgaro, con un repertorio que combina tradición y modernidad e incorpora influencias de la música folclórica balcánica, la música sacra, el jazz contemporáneo y otras músicas del mundo. A lo largo de su trayectoria ha ofrecido cientos de conciertos en Europa, Asia y América, y ha sido distinguido con importantes premios internacionales por su contribución a la cultura musical de Bulgaria.

Tras la recepción institucional, las integrantes del Coro Vanya Moneva visitaron las dependencias del Ayuntamiento de La Laguna, donde ofrecieron la interpretación de dos piezas musicales en el patio de la Casa de los Capitanes, para disfrute de las personas presentes. Posteriormente, el grupo realizó un recorrido por el centro histórico del municipio, único declarado Patrimonio de la Humanidad en Canarias por la UNESCO, finalizando la visita en la Catedral de La Laguna, uno de los principales referentes patrimoniales y religiosos de la ciudad.