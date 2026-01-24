La Laguna bonificará el Impuesto sobre Construcciones para reforzar el parque residencial

La Laguna modificará la ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para bonificarlo y promover la construcción y rehabilitación de viviendas. Ese es el objetivo que se ha trazado el Ayuntamiento con un acuerdo adoptado en su último pleno y que salió adelante por unanimidad.

La iniciativa fue presentada por el concejal Saúl Alberola (Unidas) para «la bonificación social del ICIO en la construcción y rehabilitación de la primera vivienda habitual como medida municipal frente a la crisis habitacional en La Laguna». El texto primigenio fue enmendado por el grupo de gobierno (PSOE-CC) y la propia Unidas. Fuentes oficiales del consistorio expresaron que ahora se tendrá que definir el porcentaje en que se aplicará la reducción.

Objetivo del 95%

La propuesta inicial de Alberola establecía la cifra del 95%, «el máximo permitido por la legislación vigente, aplicable a viviendas habituales y permanentes que cumplan criterios razonables de renta y superficie». El edil añade que no es «una medida dirigida únicamente a colectivos tradicionalmente considerados vulnerables, sino a una franja cada vez más amplia de la población que, aun trabajando y teniendo ingresos, no puede acceder a una vivienda sin un apoyo público decidido». Y es que, completa, «la crisis habitacional ya no afecta solo a los márgenes; atraviesa de lleno a las clases trabajadoras y medias».

El primero de los acuerdos finalmente aprobados establece «iniciar los trabajos técnicos y jurídicos necesarios para la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con el objetivo de incorporar una bonificación social dirigida a las actuaciones de construcción de nueva vivienda y rehabilitación integral o sustancial destinadas a la primera vivienda habitual y permanente».

Personas físicas y cooperativas

Además, se fija que la bonificación del ICIO se aplique «exclusivamente a personas físicas y cooperativas de vivienda sin ánimo especulativo». La tercera medida es la de «determinar que la modificación de la Ordenanza Fiscal deberá establecer criterios objetivos de carácter social para la aplicación de la bonificación».

Entre los aspectos anteriores se incluirán, «al menos», la exigencia de que la vivienda tenga la condición de habitual y permanente, la limitación de la capacidad económica de las personas beneficiarias y fijar un tope de la cuantía de la inversión y de la superficie construida, «con el fin de garantizar el carácter social de la medida y evitar usos especulativos o de alto coste».

Hasta 2030

Además, el consistorio lagunero acordó la vigencia temporal de esta acción en torno al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras hasta el 31 de diciembre de 2030, «en el marco de la actual crisis habitacional que afecta al municipio y al conjunto de Canarias», recoge el texto definitivo de la moción.