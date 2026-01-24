El Ayuntamiento de La Laguna recibe a estudiantes del programa Erasmus del IES Marina Cebrián

El Ayuntamiento de La Laguna recibió este jueves la visita de un grupo de estudiantes del programa Erasmus del IES Marina Cebrián, que participaron en una visita al Consistorio como parte de su experiencia educativa y cultural en el municipio.

El alumnado procedente de distintos países europeos y el profesorado acompañante fueron recibidos por distintos miembros de la Corporación municipal, quienes les dieron la bienvenida y pusieron en valor la importancia de los programas europeos de intercambio como herramientas para fomentar el aprendizaje compartido, la convivencia y el conocimiento de otras realidades culturales.

El primer teniente de alcalde de La Laguna, Badel Albelo, subrayó que este tipo de visitas “refuerzan el papel de La Laguna como municipio acogedor y comprometido con la cooperación europea”, y destacó que “la presencia de alumnado internacional en nuestros centros educativos y espacios institucionales contribuye a proyectar una ciudad abierta, diversa y conectada con Europa”.

Durante el encuentro, el concejal de Educación y Juventud de La Laguna, Sergio Eiroa, señaló que “el programa Erasmus+ contribuye no solo a la formación académica, sino también al desarrollo personal del alumnado, reforzando valores como el respeto, la cooperación y la apertura a otras culturas”.

El concejal destacó además que este tipo de iniciativas “ayudan a fortalecer la dimensión europea de la educación y a consolidar a La Laguna como una ciudad abierta, comprometida con la formación y el intercambio cultural”.

A lo largo de la visita, el grupo pudo conocer el funcionamiento del Ayuntamiento y el papel de la administración local, acercándose así a la realidad institucional y a los servicios públicos municipales.

Con este tipo de recepciones, el Ayuntamiento de La Laguna reafirma su compromiso con la educación y con el apoyo a programas que fomentan la internacionalización, el aprendizaje mutuo y el entendimiento entre jóvenes de distintos países.