El Ayuntamiento de La Laguna expone al Foro Económico y Social las claves del presupuesto municipal 2026

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Hacienda y Servicios Económicos, ha presentado el documento de presupuestos municipales del año 2026 a los agentes sociales que tienen presencia en la comisión permanente del Foro Económico y Social de La Laguna (FES), órgano consultivo y de representación ciudadana en materia socioeconómica.

La concejala de Hacienda y Servicios Económicos de La Laguna, Paqui Rivero, ha expuesto el marco general del presupuesto, poniendo el acento en los criterios que han guiado su elaboración, la situación económica‑financiera del Ayuntamiento y las prioridades estratégicas fijadas para el próximo ejercicio. Asimismo, se abordaron las principales magnitudes económicas, la distribución del gasto por áreas y los ejes de inversión previstos.

Las cuentas municipales para el ejercicio 2026 superan los 218 millones de euros, mientras que el presupuesto consolidado, que además del Ayuntamiento engloba a los organismos autónomos de Actividades Musicales y de Deportes, a la Gerencia de Urbanismo y a la empresa pública Muvisa, asciende a 230.321.428 euros.

La concejala explicó que, si bien la intención de su área era presentar al Foro el borrador de presupuestos antes de su aprobación, para poder recibir las aportaciones de este órgano consultivo, “la entrada en vigor, en el mes de diciembre, del decreto del Gobierno de España de subida salarial para el sector público supuso una modificación en el calendario previsto, por lo que técnicamente resultó inviable mantener ese encuentro previo a la aprobación del documento”.

Los miembros de la comisión permanente del Foro tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la planificación presupuestaria, formular preguntas y realizar aportaciones, en un clima de diálogo y colaboración institucional. En este sentido, se destacó la importancia de la participación de los agentes económicos y sociales en el análisis y seguimiento de las cuentas municipales.

Paqui Rivero subrayó “el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia, la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y la estabilidad presupuestaria, así como con el impulso de políticas que favorezcan el desarrollo económico, la cohesión social y la mejora de los servicios públicos municipales”.

Noticias relacionadas

La concejala de Hacienda señala que la intención del área es iniciar en las próximas semanas una ronda de encuentros vecinales en los distintos pueblos y barrios del municipio con los que pretende dar a conocer a la ciudadanía las principales cifras que componen los presupuestos generales del Consistorio y las principales inversiones previstas para el ejercicio 2026.