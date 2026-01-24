El Ayuntamiento de La Laguna eliminará los obstáculos arquitectónicos para acceder al conjunto de Santo Domingo

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado el procedimiento administrativo para acometer las obras que permitan eliminar los actuales obstáculos arquitectónicos para acceder al conjunto patrimonial de la plaza de Santo Domingo, que incluye tanto la iglesia como el antiguo convento dominico.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de La Laguna, Ángel Chinea, asegura que se trata de una actuación “ampliamente demandada por las personas con movilidad reducida, que llevan años esperando por una solución que se ha dilatado en el tiempo no tanto por su complejidad técnica como por el alto grado de protección de este conjunto patrimonial.”

El concejal explica que en la actualidad existe una rampa desde la calle Santo Domingo hasta la plaza, pero su pendiente es excesiva y, además, termina en un escalón, lo que supone un obstáculo insalvable para usuarios de sillas de ruedas y una dificultad añadida para personas con movilidad reducida. “El área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad y la Oficina de Gestión del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo han trabajado conjuntamente en este proyecto, para consensuar una intervención que atendiese una necesidad básica y urgente de accesibilidad y que al mismo tiempo fuera escrupulosamente respetuosa con el patrimonio”, relata Ángel Chinea.

“Finalmente se ha encontrado una solución equilibrada, que recupera la propuesta de rampa ya contemplada en el proyecto de ejecución de la totalidad de ese espacio libre, redactado en el año 2010 por la arquitecta María Luisa Cerrillos, con lo que se garantiza la accesibilidad y se mantiene la integridad del conjunto”, comenta el concejal.

La actual rampa será íntegramente sustituida por otra prolongada desde la acera, llegando más cerca del centro del atrio para conseguir suavizar así su pendiente, eliminar el citado escalón, y sin que exista contrahuella alguna en su recorrido, algo que sí ocurre en la rampa actual. La intervención cuenta con un presupuesto aproximado de 40.000 euros.

De esta manera se eliminan los obstáculos para acceder a un conjunto de especial valor patrimonial de la ciudad y muy visitado por residentes y turistas, ya que alberga uno de los principales templos parroquiales laguneros, en el que destacan sus ricos artesonados mudéjares y los frescos de Mariano de Cossío, y el antiguo convento dominico, que en la actualidad alberga las oficinas municipales de Fiestas, Patrimonio Cultural, Cultura y el Organismo Autónomo Actividades Musicales, además de diversas salas expositivas.