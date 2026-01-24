Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento acomete el asfaltado de la Avenida El Sol, una de las principales vías de Bajamar

Mientras duren las obras, la Avenida del Gran Poder se habilitará en doble sentido, por lo que no se podrá aparcar.

Trabajos de reasfaltado en Bajamar.

Trabajos de reasfaltado en Bajamar. / El Día

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna acomete a partir de este martes las obras de reasfaltado de la Avenida El Sol, en Bajamar. Se trata de una de las principales vías de este enclave costero, ya que da acceso a las piscinas naturales y a la playa, por lo que, pese a ser de un solo carril, soporta un elevado número de vehículos a diario y especialmente durante los fines de semana y en periodo vacacional.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de La Laguna, Ángel Chinea, explica que este asfaltado “se ha priorizado por el estado de deterioro que presenta el firme, lo que a la larga supone un problema para la seguridad en una vía que registra un tráfico continuo durante todo el año”.

Se trata de una vía de aproximadamente 450 metros de largo, que enlaza la carretera general TF-13 con la Avenida Gran Poder, después de transcurrir paralela a la costa en pendiente descendente hasta la zona de aparcamientos del barranco de San Juan. La calle da acceso además a una zona residencial y de apartamentos y a un centro residencial de mayores. La calle cuenta con un solo carril de circulación y uno de estacionamiento de vehículos.

Los trabajos de repavimentación se prolongarán durante cinco días, lo que obligará a la reconfiguración del tráfico para acceder al litoral. Mientras duren las obras, la Avenida del Gran Poder se habilitará en doble sentido, por lo que no se podrá aparcar en el margen izquierdo en batería, como ocurre habitualmente.

Ángel Chinea comenta que, además de esta intervención, el Ayuntamiento tiene previsto acometer en Bajamar en los próximos meses un tramo de la calle transversal de la Avenida El Sol y el fresado de la acera de la Cornisa Achimencey, con el fin de volver a asfaltarla y ubicar en ella aparatos biosaludables y equipamiento urbano. Asimismo, durante este mes comenzarán los trabajos de reparación del Paseo Manianne, ya que los últimos temporales han causado numerosos desperfectos por la acción del mar.

Desde la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna se solicita la mayor colaboración vecinal, para que los trabajos puedan desarrollarse con normalidad, prestando especial atención a la señalización vertical y las indicaciones de los operarios. Las posibles alteraciones en el acceso a los garajes de la zona serán comunicadas por la empresa concesionaria de los trabajos, según se desarrollen las obras.

