La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal

La calle Vallehermoso, en El Cardonal, contará con un aparcamiento público en altura con unas 350 plazas y que también incorporará tres canchas de pádel y un salón diáfano que será utilizado por distintas agrupaciones del municipio para sus ensayos. La infraestructura se levantará sobre el terraplén que alberga en la actualidad estacionamientos públicos gratuitos, que fue habilitado el pasado mes de marzo. En esta actuación se encuentra trabajando el Ayuntamiento de La Laguna, que ya dispone del proyecto básico y para la que ha dispuesto fondos en el presupuesto de este año.

La previsión es que, una vez comiencen las obras, la construcción dure apenas ocho meses. Al respecto, el proyecto básico recoge que el consistorio «tiene interés en un sistema constructivo que garantice rapidez en la ejecución». Y añade: «Es por ello que se ha solicitado que se ejecute con construcción prefabricada, modular y que tenga las características de desmontabilidad, ampliabilidad y reutilibilidad, que es, a juicio de los técnicos intervinientes, la única capaz de garantizar dicha rapidez de ejecución, que se establece para este caso en ocho meses».

Placas solares

Otra de las características del futuro inmueble es que contará con placas solares en la azotea, según los datos aportados desde del Ayuntamiento. En cuanto a las plazas de aparcamiento, habrá un centenar bajo rasante y alrededor de 250 sobre rasante. Así pues, resta la redacción del proyecto de ejecución y, con posterioridad, el proceso de licitación de los trabajos.

En 2026 se incluyó el 15% (717.294 euros) del presupuesto estimado señalado en la convocatoria de una subvención (7.781.964 euros) que ha recibido el consistorio, cifran fuentes oficiales del grupo de gobierno. «Sin embargo, en la actualidad se cuenta con el proyecto básico que fija un presupuesto base de licitación de 6,9 millones de euros», explican, antes de añadir que, tomando en consideración los plazos de aprobación, licitación del proyecto y plazo de ejecución, la financiación que resta se dotaría en el 2027.

Terraplén

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, anunció en marzo, coincidiendo con la habilitación del terraplén como lugar de aparcamiento, que estaba prevista la construcción del edificio, del que por entonces se había contratado la redacción del proyecto básico. «Mientras este procedimiento avanza, aprovecharemos este espacio como punto de estacionamiento provisional», dijo el consistorio.

Asimismo, Chinea planteó en aquella ocasión que, en distintos procesos de consulta pública realizados para recabar las aportaciones vecinales, «una de las principales peticiones se ha centrado en la falta de plazas de aparcamiento gratuitas, por lo que seguimos dando respuesta a esta inquietud con acciones como esta y otras similares que se están concluyendo en otras zonas del municipio».