Frente común con el Cabildo de Tenerife para erradicar el motocross y el 4x4 en El Púlpito, en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna anuncia que se creará un frente común junto al Cabildo de Tenerife para intentar poner freno a los problemas ocasionados por el motocross y el 4x4 en la zona entre El Púlpito –enfrente del Aeropuerto de Tenerife Norte– y la parte alta de Las Gavias. Se trata de un espacio en el que esta actividad lleva años generando destrozos pese a que no tiene cabida, dado que es suelo rústico de protección natural en la zona lagunera y de protección paisajística arbolada en la de Tegueste.

«Desde el área de Seguridad Ciudadana de La Laguna se adquirió el compromiso de convocar una próxima reunión con el Cabildo de Tenerife, por sus competencias en materia de medio ambiente, junto a la Policía Local y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad con competencias en materia medioambiental, ya que es imprescindible la coordinación entre todas las administraciones», anuncia el grupo de gobierno tras la reunión mantenida en los últimos días con los colectivos que buscan poner coto al daño medioambiental al que ha sido sometido el enclave.

Degradación

El problema ha permanecido durante años en un relativo segundo plano porque no es un lugar de paso. Sin embargo, lo que sucede en ese ámbito comprendido entre El Púlpito y Las Gavias (montañas de La Atalaya, de La Bandera, del Español...) encierra una degradación por el efecto del motocross y todoterrenos que sorprende, con hendiduras en la tierra, agujeros de grandes dimensiones e, incluso, un descampado de varios miles de metros cuadrados.

El Centro Ciudadano del Camino del Tornero acogió el 30 de octubre una asamblea abierta en la que los afectados dieron cuenta de la situación. «Esto está pasando de problema medioambiental a otro de seguridad», alertó Justo Reyes, de la Asociación de Vecinos La Atalaya, en aquel encuentro, antes de precisar que el 7 de octubre se había producido una agresión a un vecino que se dirigió a unos hombres que trataban de cortar una cadena que limita un acceso.

Acuerdo plenario

La asamblea era consecuencia de un acuerdo plenario adoptado por unanimidad en abril de 2025, que dejó un paquete de medidas para intentar poner freno a la situación. Los representantes vecinales salieron de allí con el mal cuerpo de que no acudiese ningún representante del grupo de gobierno pese a que el último de los puntos del documento aprobado por el pleno fijaba la celebración de esa cita abierta «con la participación del Cabildo, los ayuntamientos, las entidades y los vecinos».

Días atrás se acabó convocando otra reunión, en este caso entre los portavoces del colectivo y el Área de Seguridad del Ayuntamiento. «Fuimos cinco representantes», explica Justo Reyes. «Planteamos todo el problema y nos atendió muy bien el jefe de la Policía Local», indica el veterano dirigente vecinal, antes de agregar que se comentó la necesidad de convocar una reunión entre los ayuntamientos de La Laguna y Tegueste, el Cabildo tinerfeño y los vecinos. Reyes también expresa que han pedido una reunión con la presidenta insular, Rosa Dávila, y con representantes del consistorio teguestero. Su preocupación responde a que pasan los años y el problema no ha encontrado solución.

Policías

«Desde el área de Seguridad Ciudadana de La Laguna se hace una valoración positiva de la reunión», apuntan desde el Ayuntamiento lagunero. Los mandos de la Policía Local trasladaron a los vecinos la necesidad de denunciar los hechos ilícitos a través del Cuerpo Nacional de Policía en La Laguna o de la Guardia Civil en Tegueste, mientras que deben dirigirse a la Policía Local en el caso de que se trate de infracciones administrativas.

Los agentes insistieron en que las denuncias deben realizarse por los cauces oficiales y no a través de llamadas al 112 o mediante quejas en el registro de entrada. «Desde la Policía Local se está realizando una labor de prevención con presencia en el lugar para tratar de evitar actos indebidos», indica el Ayuntamiento.

Seguimiento

Además, el gobierno local añade que el Servicio de Estadística de la Policía se encuentra en la actualidad llevando a cabo «un exhaustivo seguimiento de los casos que se han producido hasta ahora, para realizar una investigación más eficaz y poder identificar a los autores y erradicar cualquier hecho delictivo».