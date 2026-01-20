Un drago cada vez más inclinado en la calle San Agustín: La Laguna busca soluciones

El drago ubicado junto a la plaza de la Junta Suprema, en la calle San Agustín, en pleno casco histórico de La Laguna, presenta una inclinación que hace algún tiempo que activó las alarmas. En los últimos días, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) lanzó un aviso en sus redes sociales. El Ayuntamiento llama a la calma y explica que las soluciones se encuentran en camino.

«Desde la Unidad de Parques y Jardines del Ayuntamiento de La Laguna se viene realizando, desde hace años, un seguimiento continuado del ejemplar de drago ubicado en la zona de la Junta Suprema», afirman fuentes oficiales del grupo de gobierno. «En este marco se han analizado distintos sistemas de sujeción para el anillado de los brazos principales del árbol, con el objetivo de determinar la solución más adecuada desde el punto de vista técnico y de conservación», añaden.

Vallado perimetral

El consistorio apunta que, tras estudiar las diferentes propuestas, el pasado 16 de diciembre se encargó «la ejecución del sistema que se ha considerado más idóneo». En paralelo a esa medida, «está prevista la ampliación del alcorque existente y el vallado perimetral del mismo, una actuación que ya ha sido proyectada y valorada técnicamente, y cuya ejecución se estima en un plazo breve». También sostiene que se trabaja de manera coordinada con la Gerencia de Urbanismo sobre «los estudios necesarios para la eventual colocación de una estructura de soporte que garantice la estabilidad y correcta conservación del ejemplar».

Este caso se produce en un contexto en el que esta especie vegetal ha estado de actualidad en los últimos meses en el municipio, después de lo ocurrido en octubre con un ejemplar en la calle Mazurca, en las proximidades de la avenida Lora y Tamayo. También fue ATAN quien en aquella otra ocasión advirtió en las redes sociales del peligro que corría la planta, sobre la que indicó que le habían informado de que iba a ser talado y que se trataba de «una especie protegida».

Jardinería ornamental

El Ayuntamiento respondió en aquel caso anterior que se había evacuado un informe técnico municipal en el que constaba que el drago se encontraba en una parcela de titularidad privada y en suelo urbano, así como que formaba parte de la jardinería ornamental de dicho espacio. «En este caso, el drago no figura en el catálogo insular de árboles singulares ni en el catálogo municipal actualmente en fase de elaboración, por lo que no cuenta con figura de protección específica», agregaron.

Ese episodio en la calle Mazurca dejó consecuencias. La principal fue un acuerdo plenario para la activación de la Mesa del Árbol de La Laguna, a lo que se une el compromiso del Ayuntamiento de estudiar vías administrativas para actuar en espacios privados cuando se trate de especies «particulares o peculiares, ya sea por su valor patrimonial, edad u otras circunstancias similares». La medida casa también con la Ley Canaria de Protección del Arbolado Urbano, recientemente aprobado por el Parlamento de Canarias.

Aviso de ATAN

Ahora, ATAN alerta de que otro drago está «en peligro» en La Laguna. La organización ecologista recuerda el caso de la calle Mazurca, y plantea que en la reunión con representantes municipales por aquel ejemplar «se advirtió de la urgencia de intervenir también en el que probablemente sea el drago más emblemático de La Laguna: el drago de la Junta Suprema».

«Se encuentra inclinado, en una zona de tránsito peatonal, y si no se actúa, calzando adecuadamente, atirantando con collarín y ampliando el alcorque, acabará cayendo», expresa el colectivo, antes de detallar que «las raíces están asfixiadas y sobresalen del alcorque».

Propuestas

ATAN sintetiza que las «medidas imprescindibles» son el «atirantado con collarín, pie derecho y ampliación del alcorque». Su queja reside en que «han pasado casi tres meses» desde la reunión, e insta al Ayuntamiento «a actuar de forma inmediata». Y remacha: «No podemos permitir que La Laguna y Canarias pierdan otro gran drago».